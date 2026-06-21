نامه به شهرداری برای کاهش مصرف ظروف پلاستیکی در ایام محرم

به گزارش ایلنا، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، طی نامه ای به دکتر گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر ضرورت هم‌افزایی برای مدیریت پسماندهای پلاستیکی تأکید کرد.

در این نامه آمده است: «با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در زنجیره تأمین مواد پلاستیکی ناشی از اقدامات دشمن متخاصم صهیونیستی ـ آمریکایی در هدف قرار دادن برخی صنایع پتروشیمی و آسیب به زیرساخت‌های کشور که منجر به بروز مشکلاتی در تولید مواد پلاستیکی شده است و همچنین مخاطرات جدی پسماندهای پلاستیکی برای سلامت عمومی، ضروری است برنامه‌های ویژه‌ای برای آگاهی‌بخشی به شهروندان تدوین شود.»

امامی رضوی با اشاره به مذاکرات پیشین با اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در این نامه آورده است:« این دبیرخانه در نظر دارد با همکاری معاونت خدمات شهری، بستر مناسبی را برای کاهش مصرف ظروف پلاستیکی یکبارمصرف و جایگزینی آن‌ها با ظروف سازگار با محیط زیست، به‌ویژه در ایام پرشور عزاداری محرم فراهم آورد.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که «با مشارکت آحاد مردم و اجرای اقدامات تبلیغی و آموزشی مؤثر از سوی شهرداری، ضمن پاسداشت باشکوه شعائر حسینی، گام‌های عملی و مؤثری در جهت مدیریت بهینه منابع، حفظ محیط زیست و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه برداشته شود.»

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