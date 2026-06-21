افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد روزهای با هوای پاک

به گزارش ایلنا، بررسی مقایسه‌ای شاخص کیفیت هوای پایتخت از ابتدای سال تا امروز -۳۱خردادماه ۱۴۰۵- نشان می‌دهد کیفیت هوا در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد روزهای پاک با افزایشی ۱۰۰ درصدی از ۶ روز در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ روز در سال جاری رسیده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد تعداد روزهایی که هوا در بازه قابل قبول قرار داشته از ۶۶ روز به ۷۸ روز افزایش یافته است. یعنی با افزایش بیش از ۱۸ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش شهر، روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس نیز از ۱۹ روز به ۲ روز کاهش یافته است که درواقع حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است. این بهبود را می‌توان حاصل دو عامل دانست: نخست، کاهش حجم ترددهای شهری و بار ترافیکی به‌دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، تعطیلی مراکز آموزشی و گسترش دورکاری و دوم، مساعدتر شدن شرایط هواشناسی از جمله افزایش بارش‌ها و ناپایداری‌های جوی که به تهویه بهتر آلاینده‌ها کمک کرده است.

در سال جاری وقوع طوفان‌های حامل گردوخاک با منشأ داخلی و خارجی از نظر شدت و تکرار نسبت به سال گذشته کمتر بوده است؛ با این حال هر دو روز آلوده ثبت‌شده در سال جاری تحت تأثیر گسیل گردوخاک، وقوع تندباد و انتقال ریزگردها به شهر رخ داده است.

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