خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد روزهای با هوای پاک

افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد روزهای با هوای پاک
کد خبر : 1802285
لینک کوتاه کپی شد.

شاخص‌ کیفیت هوا نشان می‌دهد هوای تهران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود چشمگیری داشته؛ به‌طوری‌که تعداد روزهای با هوای پاک دو برابر شده و روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس از ۱۹ روز به ۲ روز کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، بررسی مقایسه‌ای شاخص کیفیت هوای پایتخت از ابتدای سال تا امروز -۳۱خردادماه ۱۴۰۵- نشان می‌دهد کیفیت هوا در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد روزهای پاک با افزایشی ۱۰۰ درصدی از ۶ روز در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ روز در سال جاری رسیده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد تعداد روزهایی که هوا در بازه قابل قبول قرار داشته از ۶۶ روز به ۷۸ روز افزایش یافته است. یعنی با افزایش بیش از ۱۸ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش شهر، روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس نیز از ۱۹ روز به ۲ روز کاهش یافته است که درواقع حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است. این بهبود را می‌توان حاصل دو عامل دانست: نخست، کاهش حجم ترددهای شهری و بار ترافیکی به‌دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، تعطیلی مراکز آموزشی و گسترش دورکاری و دوم، مساعدتر شدن شرایط هواشناسی از جمله افزایش بارش‌ها و ناپایداری‌های جوی که به تهویه بهتر آلاینده‌ها کمک کرده است.

در سال جاری وقوع طوفان‌های حامل گردوخاک با منشأ داخلی و خارجی از نظر شدت و تکرار نسبت به سال گذشته کمتر بوده است؛ با این حال هر دو روز آلوده ثبت‌شده در سال جاری تحت تأثیر گسیل گردوخاک، وقوع تندباد و انتقال ریزگردها به شهر رخ داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی