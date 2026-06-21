پایان سرقتهای مسلحانه از طلافروشیها
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل سرقتهای مسلحانه از دو واحد طلافروشی در شرق و شمال پایتخت و کشف اموال مسروقه خبر داد.
وی افزود: بررسیهای میدانی و اقدامات تخصصی پلیسی نشان داد سارق، مردی جوان بوده که با استفاده از یک دستگاه خودروی آریزو مشکیرنگ به محل مراجعه و پس از تهدید متصدی طلافروشی با سلاح گرم، اقدام به سرقت طلاجات کرده و از محل متواری شده است.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در جریان تحقیقات و پیش از شناسایی متهم، دومین سرقت مسلحانه نیز از یک واحد طلافروشی در شمال تهران به وقوع پیوست. بررسیهای کارآگاهان نشان داد این سرقت نیز توسط همان فرد و با استفاده از همان خودرو انجام شده است.
سرهنگ نثاری تصریح کرد: کارآگاهان با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی پلاک اصلی خودروی مورد استفاده در سرقتها شدند. تحقیقات بعدی نشان داد مالک اولیه خودرو آن را به فرد دیگری واگذار کرده است که بررسی تصاویر به دست آمده، تطابق کامل وی با چهره سارق را آشکار کرد.
وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهم و با هماهنگی مقام قضایی، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح کمری به همراه ۱۰ فشنگ جنگی و دو تیغه خشاب کشف و ضبط شد. همچنین خودروی آریزو مورد استفاده در سرقتها نیز شناسایی و توقیف شد.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب هر دو فقره سرقت مسلحانه اعتراف کرد و در ادامه تحقیقات اعلام داشت طلاجات مسروقه را از طریق خواهر خود که در یکی از شهرهای شمالی کشور سکونت دارد، به فروش رسانده است.
سرهنگ نثاری گفت: در ادامه و با اخذ نیابت قضایی، تیمی از کارآگاهان به محل سکونت متهم دوم اعزام شده و وی را نیز دستگیر کردند. این متهم ضمن پذیرش اتهام تحصیل و نگهداری اموال مسروقه، تمامی طلاجات سرقتی را تحویل پلیس داد.
وی در پایان با اشاره به استرداد اموال کشفشده به مالباختگان اظهار داشت: با دستور مقام قضایی، تمامی اموال مسروقه کشف و به شکات تحویل داده شد و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد.