توجه ویژه دولت به حوزه تعلیم و تربیت
معاون برنامهریزی و توسعه منابع گفت: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته که در مقایسه با میانگین ۲۱ درصدی رشد بودجه کشور، افزایش قابل توجهی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، علی فرهادی در نشست بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش شاهین شهر گفت: پیگیری مطالبات آموزش و پرورش بوسیله نمایندگان دلسوز مجلس، نقش مهمی در تسریع روند حل مسائل و رفع مشکلات فرهنگیان و دانشآموزان دارد.
وی با اشاره به خسارات واردشده به برخی واحدهای آموزشی و اداری در جریان حوادث اخیر کشور، افزود: بخشی از این خسارات در شهرستانهای شاهینشهر، فلاورجان و مبارکه به وجود آمده است و وزارت آموزش و پرورش خود را موظف به جبران این آسیبها میداند.
فرهادی تأکید کرد: آموزش و پرورش یک نهاد تربیتی است، اما این موضوع مانع استفاده از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی موجود برای ایجاد درآمدهای پایدار نمیشود؛ تمامی استانها و شهرستانها باید از داراییها و ظرفیتهای خود برای ایجاد منابع پایدار مالی بهره بگیرند.
وی با اشاره به روند رشد اعتبارات آموزش و پرورش در سالهای اخیر گفت: بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸ درصد افزایش یافته که این میزان تقریباً همتراز با میانگین رشد بودجه کشور در همان سال بوده است؛ این افزایش نشانه توجه ویژه دولت به حوزه تعلیم و تربیت است.
فرهادی ادامه داد: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته که در مقایسه با میانگین ۲۱ درصدی رشد بودجه کشور، افزایش قابل توجهی به شمار میرود؛ صرف افزایش بودجه پاسخگوی همه نیازهای این دستگاه بزرگ نیست و توسعه اقتصاد درونزا، بهرهگیری از ظرفیتهای درآمدی قانونی و ایجاد منابع پایدار برای پشتیبانی از برنامههای آموزشی و تربیتی ضروری است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش خیرین در توسعه زیرساختهای آموزش و پرورش گفت: امروز بسیاری از پروژههای مهم آموزشی و رفاهی کشور با مشارکت خیرین به نتیجه رسیدهاند و برای تکمیل پروژههای موجود نیز باید از این ظرفیت ارزشمند استفاده شود.