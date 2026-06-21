افزایش ۸۵ درصدی یارانه مراکز مثبت زندگی
معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور از افزایش میانگین ۸۵ درصدی یارانههای تخصیصی به مراکز خدمات بهزیستی «مثبت زندگی» در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، جواد مرزانی گفت: با توجه به نقش کلیدی و راهبردی مراکز خدمات بهزیستی «مثبت زندگی» در ارائه خدمات مددکاری، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه رویکرد محلهمحور و حمایت از خانوادهها، سازمان بهزیستی نسبت به بازنگری و افزایش میزان یارانههای دریافتی این مراکز اقدام کرده است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای عملیاتی و چالشهای موجود در فعالیت این مراکز افزود: هدف از افزایش اعتبارات، ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به جامعه هدف و حمایت از توانمندسازی نیروی انسانی و کادر اجرایی مراکز است.
معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز غیردولتی از شرکای راهبردی سازمان بهزیستی در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی به شمار میروند و تقویت بنیه مالی آنها، یکی از مؤثرترین راهکارها برای بهبود و توسعه خدمات اجتماعی در سطح جامعه است.
مرزانی افزود: بر اساس این تصمیم، افزایش یارانهها با هدف جبران بخشی از هزینههای جاری و همچنین تقویت زیرساختها و ظرفیتهای اجرایی مراکز «مثبت زندگی» اعمال خواهد شد.
وی در پایان گفت: تخصیص این منابع با رویکردی مبتنی بر عملکرد و رعایت استانداردهای کیفی مراکز انجام میشود تا از بهرهوری حداکثری منابع و اعتبارات دولتی اطمینان حاصل شود.