افزایش ۸۵ درصدی یارانه مراکز مثبت زندگی

به گزارش ایلنا، جواد مرزانی گفت: با توجه به نقش کلیدی و راهبردی مراکز خدمات بهزیستی «مثبت زندگی» در ارائه خدمات مددکاری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه رویکرد محله‌محور و حمایت از خانواده‌ها، سازمان بهزیستی نسبت به بازنگری و افزایش میزان یارانه‌های دریافتی این مراکز اقدام کرده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های عملیاتی و چالش‌های موجود در فعالیت این مراکز افزود: هدف از افزایش اعتبارات، ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به جامعه هدف و حمایت از توانمندسازی نیروی انسانی و کادر اجرایی مراکز است.

معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز غیردولتی از شرکای راهبردی سازمان بهزیستی در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌روند و تقویت بنیه مالی آن‌ها، یکی از مؤثرترین راهکارها برای بهبود و توسعه خدمات اجتماعی در سطح جامعه است.

مرزانی افزود: بر اساس این تصمیم، افزایش یارانه‌ها با هدف جبران بخشی از هزینه‌های جاری و همچنین تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی مراکز «مثبت زندگی» اعمال خواهد شد.

وی در پایان گفت: تخصیص این منابع با رویکردی مبتنی بر عملکرد و رعایت استانداردهای کیفی مراکز انجام می‌شود تا از بهره‌وری حداکثری منابع و اعتبارات دولتی اطمینان حاصل شود.

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