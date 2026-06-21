تسهیل مسیر ورود نخبگان به بازار کار

نشست شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران با حضور علیزاده مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان و نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

یکی از محورهای اصلی این نشست، تبیین ابعاد «بورس صنعت و مشاغل» و ایجاد سازوکارهای عملیاتی برای تسهیل مشارکت صنایع بخش خصوصی در جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی نخبه بود.

در این جلسه که با حضور مدیران ارشد اتاق ایران، کارشناسان منابع انسانی و اعضای شورای راهبری برگزار شد، ضرورت بازنگری در مدل‌های ارتباط میان دانشگاه و صنعت مورد تأکید قرار گرفت. شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن بررسی راهکارهای توسعه سرمایه انسانی، بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار و ایجاد مسیرهای شغلی پایدار برای دانشجویان بورسیه در صنایع کشور متمرکز شدند.

محورهای عملیاتی همکاری؛ از احصای نیازها تا جذب نخبگان

در این نشست تخصصی، طرفین بر روی مدل‌های عملیاتی برای پیوند میان دانشگاه و صنعت به توافق رسیدند. بر همین اساس، محورهای همکاری در چهار بخش کلیدی تعریف شد:

۱. پیوند هدفمند میان ظرفیت دانشگاه‌ها و نیاز واقعی صنایع:

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد ظرفیت‌های علمی کشور با نیازهای واقعی بازار کار تطبیق داده شود. در این راستا، فرآیند احصای دقیق نیازهای منابع انسانی در بخش‌های مختلف صنعتی انجام شده و ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها در رشته‌های مرتبط برای تأمین این نیازها به‌کار گرفته خواهد شد.

۲. الگوسازی برای تعامل نظام‌مند دانشگاه و صنعت:

توسعه مدل‌های نوین همکاری، دیگر محور مورد تأکید در این نشست بود. این الگوها شامل هدایت هدفمند دانشجویان به سمت واحدهای صنعتی از طریق پروژه‌های علمی-کاربردی است تا دانشجو از همان دوران تحصیل با فضای واقعی کار آشنا شود.

۳. طراحی ساختار جامع کارآموزی و اشتغال‌زایی:

به منظور تضمین آینده شغلی نخبگان، مقرر شد برنامه‌های عملیاتی شامل دوره‌های کارآموزی نظام‌مند، پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و مسیرهای شغلی پایدار برای دانشجویان بورسیه طراحی و اجرایی شود تا فارغ‌التحصیلان بدون وقفه وارد چرخه تولید و صنعت شوند.

۴. بسترسازی برای جذب نخبگان با مشوق‌های حمایتی:

اعضای شورای راهبری و نمایندگان وزارت علوم بر ضرورت ایجاد جذابیت برای حضور نخبگان در صنعت تأکید کردند. در همین راستا، بررسی و تدوین بسته‌های تشویقی (اعم از تسهیلات مالی و امتیازات غیرمالی) برای کارآفرینان و صاحبان صنایع جهت جذب نخبگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

اعضای شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت در بخشی از این نشست، با اشاره به اهمیت پیوند میان علم و عمل تصریح کردند: «جذب دانشجویان بورسیه نه تنها به ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌وری در صنعت کمک می‌کند، بلکه گامی مؤثر در جهت توانمندسازی نسل جوان و ایجاد انگیزه برای ورود نخبگان به حوزه‌های تخصصی و حیاتی کشور است.»

در پایان این نشست و در راستای عملیاتی‌سازی اهداف مطرح شده، مقرر شد «کارگروه تخصصی» مشترکی با حضور نمایندگان اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان و اعضای شورا تشکیل شود تا ضمن بررسی جامع چالش‌ها و فرصت‌ها، مدل‌های اجرایی را بر مبنای «نیاز محوری» تدوین کند.

همچنین طرفین بر نهایی‌سازی متن تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان امور دانشجویان و اتاق بازرگانی ایران توافق کردند تا به‌زودی و با امضای این سند، فاز عملیاتی جذب دانشجویان در بورس صنعت و مشاغل به‌صورت رسمی آغاز شود.