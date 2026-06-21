تغییر زمان برگزاری آزمون تولیمو

به گزارش ایلنا، بر این اساس متقاضیان ثبت نام کننده در آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (Tolimo) دوره ۲۴۷ باید توجه داشته باشند که به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، زمان برگزاری آزمون تولیمو دوره ۲۴۷ از روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۶به روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ تغییر یافت.

تولیمو یا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization آزمونی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود و در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است.

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