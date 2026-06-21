آغاز ثبتنام سفر اربعین از نهم تیرماه
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر خدمت جهادی به زائران، از آغاز ثبتنام سفر اربعین در سامانه سماح از نهم تیرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، در نخستین جلسه ستاد اربعین سازمان حج و زیارت، اظهار کرد: راهپیمایی عظیم اربعین به برکت خون حضرت اباعبدالله (ع) و یارانش و در زمان حاضر هم با هدایتها، حمایتها و نگاه ویژه امام شهید به یکی از بزرگترین اجتماعات دینی جهان تبدیل شده است و امروز همه ما وظیفه داریم در مسیر تقویت این حرکت عظیم مردمی گام برداریم.
وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیتهای ستاد اربعین سازمان حج و زیارت گفت: اگرچه مسئولیت راهبری کلان اربعین بر عهده ستاد مستقر در وزارت کشور است، اما سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از کمیتههای اصلی ستاد مرکزی اربعین، مأموریتهای مهمی در حوزه های ثبتنام ساماندهی اعزام ، آموزش، اطلاعرسانی بیمه، هماهنگی و خدمترسانی به زائران و راهنمایی امور گمشدگان برعهده دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را فراتر از یک مسئولیت اداری دانست و تاکید کرد که خدمت به زائران شغل نیست بلکه یک نعمت توام با عشق به خدمت به این بندگان خوب خداست بنابراین خدمت به زائران حسینی نیازمند اخلاص، روحیه خادمی، انگیزه الهی و نگاه جهادی است.
رشیدیان با تأکید بر ضرورت مدیریت منسجم عملیات اربعین اظهار کرد: گستردگی خدمات در مرزهای مختلف کشور، حضور میلیونها زائر ایرانی و زائران کشورهای همسایه و همچنین ارائه خدمات در داخل خاک عراق، نیازمند مدیریت یکپارچه، هماهنگی مستمر و برنامهریزی دقیق است تا خدمات مطلوب و در شأن زائران ارائه شود.
وی شرایط کنونی منطقه و جهان اسلام را ویژه توصیف کرد و گفت: اربعین امسال باید رنگ و بوی متفاوتی داشته باشد. امروز پیام مظلومیت، مقاومت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم یزیدیان زمان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین و انتقال به افکار عمومی جهان است و زائران ایرانی میتوانند نقش مهمی در این پیامرسانی ایفا کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اربعین تنها یک اجتماع مذهبی نیست، خاطرنشان کرد: حضور مسلمانان از مذاهب مختلف و حتی پیروان سایر ادیان در این راهپیمایی عظیم نشان میدهد که ظرفیت اربعین فراتر از جهان اسلام است و باید از این فرصت برای تقویت همبستگی، وحدت و مقابله با جریانهای استکباری و یزیدیان زمان و زر و زور و تزویر بهره گرفت.
وی بر ضرورت تقویت بخشهای فرهنگی و آموزشی تأکید کرد و گفت: زائران باید پیش از سفر با پیامها و اهداف متعالی اربعین آشنا شوند. اطلاعرسانی گسترده، آموزشهای کاربردی، ارسال پیامهای هدفمند و تبیین پیام عاشورا و فرهنگ حسینی دراربعین از مهمترین مأموریتهای این ستاد در ماههای پیش رو خواهد بود.
رشیدیان با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی عملیات سالهای گذشته تصریح کرد: تمامی اشکالات و چالشهای اربعین در سالهای قبل باید بهصورت دقیق احصا و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی پیشبینی شود. همچنین مرکز کنترل عملیات باید با رویکرد دادهمحور و مبتنی بر اطلاعات دقیق فعالیت کند تا تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی، «همیار اربعین» را از مهمترین ابزارهای ارتباطی با زائران دانست و افزود: تقویت ارتباط مستمر با زائران از زمان ثبتنام تا بازگشت به کشور، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش مشکلات احتمالی و افزایش رضایتمندی زائران خواهد داشت.
رئیس سازمان حج و زیارت در پایان از آغاز ثبتنام متقاضیان سفر اربعین در سامانه سماح از نهم تیرماه خبر داد و گفت: تمامی زیرساختهای سامانه پیش از آغاز ثبتنام بهصورت آزمایشی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا اشکالات احتمالی برطرف شود. همچنین از ظرفیت استانها و رسانههای استانی و صاحبان تریبون برای اطلاعرسانی گسترده، تشویق زائران به ثبتنام در سماح و آگاهیبخشی درباره خدمات بیمهای، درمانی و پشتیبانی پیشبینیشده برای زائران استفاده خواهد شد.