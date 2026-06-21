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فعالیت ۳ شیفته گشت‌های فوریت اجتماعی برای صیانت از محله هرندی

فعالیت ۳ شیفته گشت‌های فوریت اجتماعی برای صیانت از محله هرندی
کد خبر : 1802206
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معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با پرداختن به عملیات گسترده ساماندهی و بازسازی بافت اجتماعی محله هرندی در دوره مدیریت شهری کنونی گفت: با اجرای طرح‌های گوناگون کاهش آسیب و همکاری‌های میان‌سازمانی، پاتوق های معتادان متجاهر در این محدوده برچیده شده و سطح امنیت اجتماعی در منطقه و رضایتمندی شهروندان افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، یوسف مقدمی اظهار کرد: در پی اجرای طرح‌های جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی، پاتوق‌های مرتبط با معتادان متجاهر که پیش‌تر در این محله مرکزی پایتخت مستقر بودند، به‌طور کامل رفع و ساماندهی شده است.

مقدمی با تبیین جزئیات عملیاتی در محدوده منطقه ۱۲ افزود: هدف اصلی از این اقدامات، بازسازی بافت اجتماعی و حذف کانون‌های آسیب‌زا در سطح محله است تا از تجمع‌ معتادان متجاهر و ایجاد ناامنی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای حفظ این دستاورد و جلوگیری از بازگشت کانون‌های آسیب، گشت‌های کاهش آسیب و مرکز فوریت‌های خدمات اجتماعی منطقه ۱۲ به‌صورت مستمر در حال انجام مأموریت‌های خود هستند. همچنین گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی سازمان نیز در قالب سه شیفت کاری مسئولیت شناسایی، ساماندهی و حمایت از افراد آسیب‌دیده اجتماعی را برعهده دارند.

به گزارش شهر، معاون خدمات اجتماعی با تأکید بر نقش همکاری‌های چندجانبه در موفقیت این طرح، از مشارکت نزدیک شهرداری منطقه ۱۲ و نیروی انتظامی قدردانی کرد و با اشاره به بخش پشتیبانی و لجستیک افزود: به‌منظور تسهیل در فرآیند انتقال افراد آسیب‌دیده به مراکز حمایتی، شهرداری منطقه با تأمین ناوگانی شامل چند دستگاه ون و اتوبوس از روند عملیات ساماندهی پشتیبانی کامل می‌کند.

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