به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه، دروس عملی در نیم‌سال تابستان به‌صورت حضوری و با ظرفیت محدود، مطابق شرایط زیر ارائه خواهند شد:

در صورت ارائه، دروس عملی تنها به دانشجویانی اختصاص می‌یابد که حداکثر تا بهمن ۱۴۰۵ دانش‌آموخته شوند.

دانشجویانی که در نیم‌سال جاری درس پروژه کارشناسی یا در نیم‌سال تابستان دروس عملی را اخذ کرده باشند، امکان استفاده از خوابگاه و ورود به دانشگاه را خواهند داشت. (این امکان پس از پایان امتحانات فراهم خواهد شد.)

به دانشجویان کوآپی شهرستانی نیز خوابگاه تخصیص داده خواهد شد.

تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان ثبت‌نام در دروس عملی نیم‌سال تابستان و احراز احتمال دانش‌آموختگی آنان تا بهمن ۱۴۰۵، بر عهده آموزش دانشکده‌ها است.

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