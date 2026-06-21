واژگونی تریلی حامل آهن در باغ همایون
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه راهور فراجا، از واژگونی یک دستگاه تریلی در محدوده باغ همایون خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا گفت: ساعت ۵:۰۴ بامداد یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در مسیر شرق به غرب محور سمنان-گرمسار و در محدوده باغ همایون، یک دستگاه تریلی هوو حامل بار آهن واژگون شد.
وی افزود: در پی این حادثه، محور مذکور به صورت موقت مسدود شده و در حال حاضر تردد خودروها از شانه خاکی مسیر انجام میشود.
سرهنگ قلینیا با اشاره به حضور عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی در محل، از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و احتیاط بیشتری در این محدوده تردد کنند.