واژگونی تریلی حامل آهن در باغ همایون

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا گفت: ساعت ۵:۰۴ بامداد یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در مسیر شرق به غرب محور سمنان-گرمسار و در محدوده باغ همایون، یک دستگاه تریلی هوو حامل بار آهن واژگون شد.

وی افزود: در پی این حادثه، محور مذکور به صورت موقت مسدود شده و در حال حاضر تردد خودروها از شانه خاکی مسیر انجام می‌شود. سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به حضور عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی در محل، از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و احتیاط بیشتری در این محدوده تردد کنند.

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