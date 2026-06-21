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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

رگبار در شمال و وزش باد در شرق کشور

رگبار در شمال و وزش باد در شرق کشور
کد خبر : 1802191
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سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در شمال کشور و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در نوار شرقی طی روز‌های آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی سه روز آینده در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز، افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

همچنین روز سه‌شنبه در برخی مناطق جنوب سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور، افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق و در برخی نقاط خیزش گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.

بر این اساس، روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز در مناطقی از شمال‌غرب، شمال‌شرق و ارتفاعات البرز، افزایش ابر، رگبار‌های پراکنده و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد شدید تداوم خواهد داشت که در برخی ساعات، به‌ویژه در منطقه زابل، موجب خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

همچنین طی سه روز آینده شرق دریای عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

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