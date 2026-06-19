مینوی بهشت در جنوب تهران افتتاح می شود

به گزارش ایلنا، باغ ایرانی محله ۱۳ آبان واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، این روزها در آستانه افتتاح قرار دارد. این پروژه از محل بودجه تملک باغات توسط سازمان بوستان‌ها خریداری و احداث شده است.

عباسعلی نوبخت در این باره گفت: این باغ در خیابان شهید رجایی، خیابان ۱۳ آبان واقع شده و مساحتی برابر با ۱۱,۵۰۰ متر مربع دارد. کاربری پیشین زمین، گلخانه بود که با هدف حفظ باغات شهر تهران به باغ ایرانی تبدیل شده است.

وی افزود: طراحی این مجموعه کاملاً بر اساس الگوی اصیل باغ‌های ایرانی انجام گرفته و شامل عناصر شاخصی همچون کوشک ایرانی، آبنمای خطی، زمین‌های بازی و ورزشی، ست‌های تندرستی و سرویس های بهداشتی ویژه افراد عادی و معلولین است.

مدیر عامل سازمان بوستان ها در ادامه افزود: با افتتاح باغ ایرانی محله ۱۳ آبان، سرانه فضای سبز منطقه ۲۰ افزایش یافته و شهروندان جنوب پایتخت از یک مقصد گردشگری، فرهنگی و ورزشی جدید بهره‌مند خواهند شد.

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