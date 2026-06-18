ضربه پلیس به شبکه قاچاق مواد خوراکی و تجهیزات پزشکی در پایتخت

او گفت: تحقیقات انجام‌شده نشان داد کالاهای خارجی قاچاق توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و پس از تخلیه در این انبار، برای توزیع در بازار آماده می‌شد. مأموران پس از انجام هماهنگی‌های قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار، مقادیر قابل توجهی کالای خارجی را کشف کردند.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و استعلام‌های گمرکی نشان داد اسناد ارائه‌شده مربوط به سال‌های گذشته بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای موجود در انبار ندارد. همچنین کالاهای مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی بودند. در این عملیات تعداد ۸ هزار و ۴۴۸ عدد کره بادام‌زمینی خارجی ساخت آمریکا کشف و ضبط شد. در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

کشف محموله ۵ میلیارد تومانی در ناصرخسرو

سردار افشاری درباره دومین پرونده گفت: در پی اقدامات ویژه ماموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد شرکتی در محدوده خیابان ناصرخسرو با استفاده از اسناد جعلی اقدام به نگهداری و توزیع محصولات پزشکی و زیبایی خارجی می‌کند که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. تحقیقات انجام‌شده نشان داد متصدیان این شرکت اقلام پزشکی و زیبایی خارجی را بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی وارد کشور کرده و با بهره‌گیری از اسناد جعلی در بازار عرضه می‌کنند. مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از شرکت مذکور، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: بررسی‌های تخصصی و استعلام از مراجع گمرکی نشان داد اسناد ارائه‌شده از سوی متهمان جعلی بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای موجود ندارد. همچنین اقلام مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی بوده است. در مجموع تعداد ۲۴ هزار و ۹۹۹ قلم انواع اقلام پزشکی و زیبایی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق فاقد استانداردها و مجوزهای قانونی بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق و احتکار کالا، مراتب را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.