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ضربه پلیس به شبکه قاچاق مواد خوراکی و تجهیزات پزشکی در پایتخت

ضربه پلیس به شبکه قاچاق مواد خوراکی و تجهیزات پزشکی در پایتخت
کد خبر : 1801233
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله مواد خوراکی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و کشف محموله ۵ میلیارد تومانی تجهیزات پزشکی قاچاق در پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار مهدی افشاری در تشریح پرونده اول گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، اطلاعاتی مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای خارجی قاچاق در انباری واقع در محدوده صالح‌آباد به دست آمد که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

او گفت: تحقیقات انجام‌شده نشان داد کالاهای خارجی قاچاق توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و پس از تخلیه در این انبار، برای توزیع در بازار آماده می‌شد. مأموران پس از انجام هماهنگی‌های قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار، مقادیر قابل توجهی کالای خارجی را کشف کردند.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و استعلام‌های گمرکی نشان داد اسناد ارائه‌شده مربوط به سال‌های گذشته بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای موجود در انبار ندارد. همچنین کالاهای مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی بودند. در این عملیات تعداد ۸ هزار و ۴۴۸ عدد کره بادام‌زمینی خارجی ساخت آمریکا کشف و ضبط شد. در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

کشف محموله ۵ میلیارد تومانی در ناصرخسرو

سردار افشاری درباره دومین پرونده گفت: در پی اقدامات ویژه ماموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد شرکتی در محدوده خیابان ناصرخسرو با استفاده از اسناد جعلی اقدام به نگهداری و توزیع محصولات پزشکی و زیبایی خارجی می‌کند که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. تحقیقات انجام‌شده نشان داد متصدیان این شرکت اقلام پزشکی و زیبایی خارجی را بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی وارد کشور کرده و با بهره‌گیری از اسناد جعلی در بازار عرضه می‌کنند. مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از شرکت مذکور، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: بررسی‌های تخصصی و استعلام از مراجع گمرکی نشان داد اسناد ارائه‌شده از سوی متهمان جعلی بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالاهای موجود ندارد. همچنین اقلام مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی بوده است. در مجموع تعداد ۲۴ هزار و ۹۹۹ قلم انواع اقلام پزشکی و زیبایی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق فاقد استانداردها و مجوزهای قانونی بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق و احتکار کالا، مراتب را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.

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