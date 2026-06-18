خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی
کد خبر : 1801185
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم، ناوگان اتوبوسرانی تهران خدمات ویژه‌ای را برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان این مراسم ارائه خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس، خط ۵ تندرو و خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم در مصلای امام خمینی (ره) از ساعات اولیه صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه تا پایان مراسم تقویت شده و آماده خدمت‌رسانی به شهروندان خواهند بود. 

همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت سرویس‌رسانی داخلی در محوطه مصلای امام خمینی (ره) را نیز بر عهده داشته و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است. 

براساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: عوامل نظارتی، اجرایی و امدادی شرکت واحد نیز به منظور تسهیل خدمات‌رسانی، مدیریت عملیات و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در مسیرهای پیش‌بینی‌شده مستقر خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی