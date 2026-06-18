تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم، ناوگان اتوبوسرانی تهران خدمات ویژهای را برای جابهجایی شرکتکنندگان این مراسم ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، بر این اساس، خط ۵ تندرو و خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم در مصلای امام خمینی (ره) از ساعات اولیه صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه تا پایان مراسم تقویت شده و آماده خدمترسانی به شهروندان خواهند بود.
همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت سرویسرسانی داخلی در محوطه مصلای امام خمینی (ره) را نیز بر عهده داشته و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
براساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: عوامل نظارتی، اجرایی و امدادی شرکت واحد نیز به منظور تسهیل خدماترسانی، مدیریت عملیات و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در مسیرهای پیشبینیشده مستقر خواهند بود.