به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه شماره ۱ ستاد مرکزی اربعین، به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ستاد مرکزی اربعین حسینی با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و شهادت عاشورایی عبد صالح خدا، رهبر حکیم و فرزانه ملت عزیز ایران و پیشوای امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای «رحمت‌الله‌علیه»، به اطلاع متقاضیان زیارت اعتاب مقدسه در ایام اربعین حسینی می‌رساند:

۱. ستاد مرکزی اربعین در سال ۱۴۰۵ در تاسی از رهنمودهای امام شهید امت، برنامه ریزی لازم به منظور برگزاری سفری «سهل، ایمن. ارزان و عزت مندانه» را سرلوحه خود قرار داده است.

۲. آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در مراسم معنوی اربعین ۱۴۰۵ در سامانه «سماح» به نشانی الکترونیکی samah. haj. ir از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه نهم تیر ماه ۱۴۰۵ مقارن با ۱۵ محرم سال ۱۴۴۸هجری قمری اعلام می‌شود.

۳. به منظور بهره‌مندی از هرگونه خدمات ضروری، دریافت ارز زیارتی، حمل و نقل، بیمه و… برای زوار اربعین، ثبت نام در سامانه سماح الزامی است؛ بنابراین زائران محترم در موعد مقرر برای ثبت‌نام در این سامانه اقدام نمایند.

۴. عملیات اعزام زائران گرامی از سوم مردادماه همزمان با دهم ماه صفر آغاز، و تا ۱۵ مردادماه همزمان با ۲۲ ماه صفر اعلام می‌شود.

۵. پوشش بیمه‌ای زائرین توسط شرکت بیمه ایران در مدت زمان ایام اربعین ۱۴۰۵ ارائه می‌شود.

۶. ثبت‌نام در سامانه سماح با پرداخت حق بیمه و پس از دریافت تاییدیه (کد رهگیری)، بیمه‌نامه و کارت شناسایی زائر، پایان می‌یابد.

۷. لازم به ذکر است همۀ اطلاع‌رسانی‌های رسمی این ستاد در پیام‌رسان‌های داخلی از طریق آدرس @setadarbaeen_ir انجام می‌شود.

۸. توجه به توصیه‌های مندرج در سامانه سماح برای همۀ متقاضیان شرکت در مراسم اربعین، مورد تاکید ستاد مرکزی اربعین می‌باشد.

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