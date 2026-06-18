به گزارش ایلنا از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام و اجرای «طرح شهید صیاد شیرازی (خدمت نظام وظیفه تخصصی)» با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی داخل و خارج از کشور و تسهیل مسیر خدمت آنان در قالب پروژه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی کشور از یکم تیرماه آغاز می‌شود.

این طرح با رویکرد استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه نخبگان و استعدادهای برتر، به‌عنوان یکی از مسیرهای جایگزین خدمت نظام وظیفه طراحی شده و امکان گذراندن دوره خدمت در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی و نوآورانه در دستگاه‌های مختلف کشور را فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، مشمولان واجد شرایط می‌توانند با استفاده از «سامانه سینا» به نشانی http://sina.bmn.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

در این طرح، متقاضیان پس از ثبت درخواست و طی مراحل ارزیابی، در صورت تأیید نهایی، در قالب پروژه‌های تخصصی تعریف‌شده در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌کارگیری شده و دوره خدمت خود را در قالب فعالیت‌های علمی و پژوهشی سپری خواهند کرد.

زمان‌بندی اجرای طرح در سال ۱۴۰۵

فرآیند ثبت درخواست و بررسی پرونده‌ها در سه دوره زمانی به شرح زیر انجام می‌شود:

تابستان: ثبت درخواست ۱ تا ۲۰ تیر

بررسی ۲۱ تا ۳۱ تیر

اعلام نتایج ۱۰ تا ۱۵ شهریور

پاییز: ثبت درخواست ۱ تا ۲۰ مهر

بررسی ۲۱ تا ۳۰ آبان

اعلام نتایج ۱۰ تا ۱۵ آذر

زمستان: ثبت درخواست ۱ تا ۲۰ دی

بررسی ۲۱ تا ۳۰ بهمن

اعلام نتایج ۱۰ تا ۱۵ اسفند

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