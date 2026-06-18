به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از فروشگاه‌ها و اماکن عمومی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان به شیوه کش‌روزنی، رسیدگی تخصصی و ویژه به موضوع در دستور کار تیم‌های عملیاتی و تخصصی این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، بررسی اظهارات مال‌باختگان و مطلعان و همچنین پایش تصاویر دوربین‌های مداربسته محل وقوع سرقت‌ها، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری متهم شدند.

اطلاعات به‌دست‌آمده در اختیار تمامی واحدهای انتظامی قرار گرفت و همزمان با آموزش اصناف، فروشندگان و حراست مجتمع‌های تجاری و اداری، از ظرفیت‌های پیشگیرانه موجود نیز استفاده شد.

سرهنگ افشار ادامه داد: در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند مأموران در مجتمع تجاری طوبی، فردی با مشخصات اعلامی در حال سرقت یک دستگاه تلفن همراه مشاهده شد که مأموران پیش از تکمیل سرقت و با بهره‌گیری از اصل غافلگیری، وی را زمینگیر و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ده‌ها فقره سرقت به شیوه کش‌روزنی اعتراف کرد. تاکنون شش نفر از شکات با حضور در کلانتری نسبت به شناسایی وی اقدام کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر مال‌باختگان و کشف جرائم احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.

توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی

تلفن همراه، کیف پول و اشیای ارزشمند خود را روی پیشخوان فروشگاه‌ها، میزهای اداری و مکان‌های عمومی بدون مراقبت رها نکنید.

صاحبان واحدهای صنفی از نصب و به‌روزرسانی دوربین‌های مداربسته با کیفیت مناسب اطمینان حاصل کنند.

کارکنان فروشگاه‌ها در ساعات شلوغی نسبت به حضور افراد مشکوک و رفتارهای غیرعادی حساسیت بیشتری داشته باشند.

از قرار دادن گوشی تلفن همراه در لبه میزها و پیشخوان‌ها که امکان ربایش سریع آن وجود دارد خودداری کنید.

مجتمع‌های تجاری و اداری ضمن آموزش نیروهای حراستی، نسبت به پایش مستمر تصاویر دوربین‌های نظارتی اقدام کنند.

در صورت مشاهده افراد مشکوک یا وقوع سرقت، مراتب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

همکاری شهروندان، اصناف و مدیران مجتمع‌های تجاری با پلیس نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و دستگیری سارقان دارد.

به گزارش پلیس پایتخت، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان تأکید کرد: هوشیاری شهروندان و رعایت نکات ایمنی ساده می‌تواند فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کرده و نقش مؤثری در کاهش سرقت‌ها داشته باشد.

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