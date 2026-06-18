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انهدام باند قاچاق سوخت در محورهای مواصلاتی اصفهان

انهدام باند قاچاق سوخت در محورهای مواصلاتی اصفهان
کد خبر : 1801138
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باند سوخت قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی اصفهان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران پلیس در هنگام گشت‌زنی هدف‌مند در یکی از محورهای شهرستان، به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده فوتون مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند. 

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون که دارای تانکر حمل سوخت بود، متوجه شدند که محموله آن به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی بارگیری شده است. 

وی گفت: در بررسی‌های فنی مشخص شد که این تانکر حامل ۳۲ هزار و ۸۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع است. 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: در جریان این عملیات، هوشیاری مأموران انتظامی منجر به شناسایی یک دستگاه خودروی سواری فیدلیتی شد که با هدف اسکورت و مراقبت از کامیونِ حامل سوخت، در حال تعقیب و پشتیبانی از آن بود. 

به گزارش صدا و سیما، وی ادامه داد: پرونده متهمان این پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

 

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