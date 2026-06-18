انهدام باند قاچاق سوخت در محورهای مواصلاتی اصفهان

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران پلیس در هنگام گشت‌زنی هدف‌مند در یکی از محورهای شهرستان، به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده فوتون مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون که دارای تانکر حمل سوخت بود، متوجه شدند که محموله آن به شکل غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی بارگیری شده است.

وی گفت: در بررسی‌های فنی مشخص شد که این تانکر حامل ۳۲ هزار و ۸۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: در جریان این عملیات، هوشیاری مأموران انتظامی منجر به شناسایی یک دستگاه خودروی سواری فیدلیتی شد که با هدف اسکورت و مراقبت از کامیونِ حامل سوخت، در حال تعقیب و پشتیبانی از آن بود.

به گزارش صدا و سیما، وی ادامه داد: پرونده متهمان این پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

انتهای پیام/