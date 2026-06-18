خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش:

ملت ایران هرگز راه و یاد شهدا را فراموش نخواهد کرد

ملت ایران هرگز راه و یاد شهدا را فراموش نخواهد کرد
کد خبر : 1801132
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش در مراسم نخستین سالگرد شهادت محمد کاظمی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدای امنیت و فرماندهان پرافتخار کشور در حفظ عزت و اقتدار ملی، گفت: اقتدار و موفقیت‌های امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و خون پاک شهداست و ملت ایران هرگز فداکاری‌های آنان را از یاد نخواهد برد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز، پنج شنبه ۲۸ خردادماه در مراسم نخستین سالگرد شهادت محمد کاظمی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، اظهار کرد: یک سال از شهادت این شهید والامقام می‌گذرد و در این مدت، کشور حوادث و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است. 

وی افزود: جای خالی فرماندهان و سرداران پرافتخار نظام در عرصه‌های مختلف احساس می‌شود و همواره برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. 

وی با بیان این‌که «میزبان اصلی این مراسم شهدا هستند»، افزود: حضور در چنین محافلی فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های شهداست. همچنین به مردم انقلابی، ولایت‌مدار و شهیدپرور خراسان بزرگ و تمامی شرکت‌کنندگان در این مراسم خیرمقدم عرض می‌کنم. 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید محمد کاظمی، تصریح کرد: این شهید بزرگوار با صلابت، اقتدار و روحیه جهادی خود، همواره موجب هراس دشمنان بود. 

وی ادامه داد: همچنین شهیدان خادمی و مرادی از جمله یاران وفادار و تأثیرگذار در مسیر خدمت و دفاع از امنیت کشور بودند و یاد و نام آنان برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد ماند. 

وزیر آموزش و پرورش حضور گسترده مردم و تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم را شایسته تقدیر دانست و گفت: از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شورای اسلامی شهر، شهرداری مشهد، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مسئولان نظامی و انتظامی و تمامی خادمان خانواده‌های معظم شهدا که در برگزاری این آیین نقش داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. 

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، کاظمی با اشاره به شرایط و رویدادهای اخیر کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است، اما امروز اقتدار نیروهای مسلح، موفقیت‌های دیپلماتیک و پیشرفت‌های کشور، بیش از هر زمان دیگری نشان‌دهنده اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت است. 

کاظمی تصریح کرد: بی‌تردید این مسیر پرافتخار با اتکا به آرمان‌های شهدا و همت خدمتگزاران نظام با قدرت ادامه خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی