ملت ایران هرگز راه و یاد شهدا را فراموش نخواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز، پنج شنبه ۲۸ خردادماه در مراسم نخستین سالگرد شهادت محمد کاظمی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، اظهار کرد: یک سال از شهادت این شهید والامقام می‌گذرد و در این مدت، کشور حوادث و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: جای خالی فرماندهان و سرداران پرافتخار نظام در عرصه‌های مختلف احساس می‌شود و همواره برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی و طول عمر داریم.

وی با بیان این‌که «میزبان اصلی این مراسم شهدا هستند»، افزود: حضور در چنین محافلی فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های شهداست. همچنین به مردم انقلابی، ولایت‌مدار و شهیدپرور خراسان بزرگ و تمامی شرکت‌کنندگان در این مراسم خیرمقدم عرض می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید محمد کاظمی، تصریح کرد: این شهید بزرگوار با صلابت، اقتدار و روحیه جهادی خود، همواره موجب هراس دشمنان بود.

وی ادامه داد: همچنین شهیدان خادمی و مرادی از جمله یاران وفادار و تأثیرگذار در مسیر خدمت و دفاع از امنیت کشور بودند و یاد و نام آنان برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

وزیر آموزش و پرورش حضور گسترده مردم و تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم را شایسته تقدیر دانست و گفت: از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شورای اسلامی شهر، شهرداری مشهد، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مسئولان نظامی و انتظامی و تمامی خادمان خانواده‌های معظم شهدا که در برگزاری این آیین نقش داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، کاظمی با اشاره به شرایط و رویدادهای اخیر کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است، اما امروز اقتدار نیروهای مسلح، موفقیت‌های دیپلماتیک و پیشرفت‌های کشور، بیش از هر زمان دیگری نشان‌دهنده اثرگذاری فرهنگ ایثار و شهادت است.

کاظمی تصریح کرد: بی‌تردید این مسیر پرافتخار با اتکا به آرمان‌های شهدا و همت خدمتگزاران نظام با قدرت ادامه خواهد یافت.

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