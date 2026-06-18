افزایش تدریجی دمای تهران تا یکشنبه

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی تهران اعلام کرد: از بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیشی یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

پیرو هشدار زرد شماره ۱۹ در ۲۷ خردادماه، از روز پنج شنبه تا یکشنبه روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است. همچنین طی این مدت در سطح استان به ویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات عصر و شب، وزش باد شدید، گاهی با گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

شایان ذکر است امروز در دامنه‌ها و ارتفاعات در ساعات بعد از ظهر رشد ابر، گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

هوای تهران امروز صاف است اما در برخی ساعات وزش باد شدید شده و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. همچنین بیشترین دمای پایتخت امروز ۳۳ درجه و کمترین دما ۲۳ درجه سانتی گراد است.

امروز گرم‌ترین ایستگاه پیشوا با ۳۷ درجه و سردترین ایستگاه فیروزکوه با دمای ۱۰ درجه است.

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