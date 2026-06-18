آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات به کسبه آسیبدیده بازار جنت
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد تاکنون ۳۰ نفر از کسبه آسیبدیده بازار جنت پس از تکمیل پرونده و طی مراحل اداری، تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامیپناه تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، به هر یک از کسبه آسیبدیده، تسهیلاتی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۵ساله و کارمزد بانکی ۴ درصد پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه فرآیند تشکیل پرونده در بانک مهر اقتصاد، بررسی مدارک، معرفی متقاضیان به بانک و پرداخت تسهیلات در حال انجام است، افزود: از مجموع ۲۵۴ کسبه آسیبدیده، تاکنون ۳۰ نفر موفق به دریافت وام شدهاند و پرونده سایر متقاضیان نیز در حال بررسی و تکمیل است.
اقوامیپناه تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به سایر کسبه واجد شرایط نیز به ترتیب تکمیل پروندهها و طی مراحل بانکی انجام خواهد شد.