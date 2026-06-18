رئیس سازمان امور اجتماعی کشور مطرح کرد:
تاثیر مستقیم ارتقای وضعیت اجتماعی جامعه بر کیفیت سلامت مردم
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک دستگاههای اجرایی در حوزه اجتماعی، گفت: هدف اصلی این جلسات به اشتراکگذاری برنامهها، جلوگیری از موازیکاری و تقویت انسجام میان اقدامات اجتماعی دستگاههای مختلف است.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد بطحایی، در حاشیه سومین جلسه مسائل اجتماعی دولت با محوریت ارتقای تابآوری روانی جامعه که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: این نشستها به همت دستیار اجتماعی رئیسجمهور برگزار میشود و دومین یا سومین جلسهای است که با حضور بخشهای مختلف دستگاههای دولتی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه اجتماعی فعالیت دارند، تشکیل شده است.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این جلسات، به اشتراک گذاشتن برنامهها و اقداماتی است که در دستگاههای مختلف در حال انجام است تا از این طریق همگرایی و انسجام میان برنامهها تقویت شود.
بطحایی با اشاره به چالش موازیکاری در حوزه اجتماعی گفت: متأسفانه یکی از اختلالاتی که در برخی حوزهها با آن مواجه هستیم، انجام کارهای تکراری و موازی در دستگاههای مختلف است؛ بنابراین برگزاری چنین جلساتی میتواند به هماهنگی بیشتر و تقویت اقدامات و فعالیتهای اجتماعی کمک کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ابراز امیدواری کرد با همت و جدیت فعالان حوزه اجتماعی در دستگاهها و سازمانهای مختلف، این جلسات بهصورت مستمر، منظم و با دستور کار مشخص برگزار شود تا در نهایت به افزایش اثربخشی اقدامات در حوزه اجتماعی منجر شود.
وی همچنین با تأکید بر نقش حوزه سلامت در ارتقای وضعیت اجتماعی جامعه گفت: یکی از دستگاههایی که بهطور مستقیم با حوزه اجتماعی مرتبط است، نظام سلامت کشور است؛ چراکه ارتقای وضعیت اجتماعی جامعه بهطور مستقیم بر کیفیت سلامت مردم تأثیر میگذارد و در مقابل، فاصله گرفتن از شاخصهای سلامت اجتماعی میتواند بر حوزه سلامت نیز اثرگذار باشد.
به گزارش وبدا، بطحایی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت علاوه بر ماهیت مأموریت خود در حوزه سلامت، به دلیل گستردگی شبکه خدمات در سراسر کشور و ساختار سازمانی گستردهای که دارد، یکی از ارکان مهم در برگزاری این جلسات و همچنین در به اشتراکگذاری و مدیریت دانش در حوزه اجتماعی کشور به شمار میرود.