پایان فرآیند ارزیابی نهایی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی رشتههای فوریتهای پزشکی و کارشناس تریاژ تلفنی
سازمان اورژانس کشور از برگزاری فرآیند ارزیابی نهایی مرحله تکمیل ظرفیت رشتههای شغلی فوریتهای پزشکی و کارشناس تریاژ تلفنی آزمون استخدامی فراگیر سال ۱۴۰۴، طی روزهای ۲۶ و ۲۷ خردادماه در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور،ناظران مصاحبه استخدامی بر اساس ابلاغهای صادره از سوی مدیریت منابع انسانی سازمان اورژانس کشور، به منظور نظارت بر حسن اجرای فرآیند ارزیابی و مصاحبه داوطلبان، در دانشگاههای علوم پزشکی دارای بیشترین ظرفیت استخدامی حضور یافتند.
این فرآیند در ادامه اقدامات سازمان اورژانس کشور برای تأمین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز، پس از پیگیریها و تلاشهای گسترده جهت اخذ حداکثری مجوزهای استخدامی اختصاصی و رفع چالشهای موجود در حوزه جذب نیرو، به اجرا درآمد.
ارزیابی نهایی داوطلبان در بعدازظهر روز ۲۷ خردادماه با موفقیت به پایان رسید و نتایج آن پس از طی مراحل قانونی و اداری اعلام خواهد شد.