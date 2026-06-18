معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:
هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر صادر نشده است
معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر صادر نشده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی میرزایی، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تأکید بر ضرورت دقت در اظهارنظرهای مرتبط با حوزه مواد مخدر، گفت: افرادی که به تریبونهای عمومی و رسانهها دسترسی دارند باید پیش از بیان هرگونه آمار یا تحلیل، از صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند؛ چرا که برخی اظهارات غیرمستند علاوه بر تأثیرگذاری در فضای داخلی، میتواند در مجامع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار گیرد.
وی با تشریح وضعیت کشت مواد مخدر در کشور اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشت، برداشت و نگهداری هرگونه گیاه مخدر ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. هرگونه کشت غیرقانونی به محض شناسایی توسط دستگاههای مسئول مورد برخورد قرار گرفته و امحاء میشود.
میرزایی افزود: کشت هرگونه گیاه مخدر پایه در کشور ممنوع است و درباره گیاه شاهدانه نیز در حال حاضر هیچ مجوزی صادر نشده است.
وی تأکید کرد افرادی که اطلاعاتی درباره کشت غیرقانونی دارند، باید آن را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند تا پیگیریهای قانونی انجام شود.
معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر شرایط تولید مواد مخدر در افغانستان گفت: پس از تحولات سیاسی این کشور، الگوی تولید از مواد سنتی به مواد صنعتی و روانگردان تغییر یافته و این موضوع تأمین مواد اولیه دارویی را با چالشهایی مواجه کرده است.
وی افزود: در ماههای اخیر چندین تن ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه با منشأ افغانستان کشف شده است. برای جبران کمبود مواد اولیه دارویی، راهکارهایی از جمله استفاده از کشفیات، واردات قانونی و بهرهگیری از گیاه «الیفرا» یا شقایق ایرانی پیشنهاد شده که هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است.
میرزایی با اشاره به افزایش تولید مواد صنعتی و روانگردان در جهان اظهار کرد: بیش از هزار نوع ماده مخدر صنعتی و روانگردان جدید در دنیا شناسایی شده است. اگرچه تعداد محدودی از این مواد وارد کشور شدهاند، اما همین میزان نیز نیازمند مراقبت و اقدامات پیشگیرانه جدی است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این مواد بر پایه شیشه یا آیس تولید میشوند و قاچاقچیان برای افزایش جذابیت و فروش، شکل ظاهری و نام آنها را تغییر میدهند، در حالی که ماهیت و خطرات آنها همچنان پابرجاست.
معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تجربه موفق اطلاعرسانی درباره مضرات شیشه گفت: آگاهیبخشی رسانهای و آموزش عمومی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش مصرف مواد مخدر دارد و این روند باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.
وی تأکید کرد: مقابله با مواد مخدر صرفاً وظیفه دستگاههای انتظامی نیست و نیازمند مشارکت خانوادهها، رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای فرهنگی است.
براساس گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، میرزایی خانواده را نخستین و مهمترین سنگر پیشگیری از اعتیاد دانست و افزود: خانوادهها باید مهارتهای ارتباطی، شیوه گفتوگو با نوجوانان و روشهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فرا بگیرند. به گفته وی، همافزایی خانوادهها، رسانهها و نهادهای آموزشی میتواند نقش مؤثری در کاهش گرایش جوانان به مواد مخدر و تأمین سلامت اجتماعی نسل آینده داشته باشد.