به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ می‌رساند، پذیرش دانشجو بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به‌همراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام بوسیله این سازمان منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشته‌گرایش‌های هر یک از مجموعه‌های امتحانی این آزمون به شرح جدول پیوست است.

نکات مهم:

۱- شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۲- با توجه به امکان تغییر نام رشته‌گرایش‌ها یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام خواهد بود.

۳- زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان اعلام خواهد شد.

دریافت جدول مجموعه‌های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶

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