معرفی مجموعههای امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۶
سازمان سنجش آموزش کشور مجموعههای امتحانی (دروس امتحانی، ضرایب دروس امتحانی، رشته گرایشها) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ میرساند، پذیرش دانشجو بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی، آییننامه اجرایی مربوط بههمراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبتنام بوسیله این سازمان منتشر میشود، صورت خواهد گرفت.
عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشتهگرایشهای هر یک از مجموعههای امتحانی این آزمون به شرح جدول پیوست است.
نکات مهم:
۱- شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ اطلاعرسانی خواهد شد.
۲- با توجه به امکان تغییر نام رشتهگرایشها یا سایر اطلاعات در جداول مجموعههای امتحانی تا زمان شروع ثبتنام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبتنام خواهد بود.
۳- زمان ثبتنام و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان اعلام خواهد شد.
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