به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، نشست تخصصی بررسی چالش‌های موجود در حوزه پدافند غیرعامل و آمادگی مراکز درمانی کشور با هدف تبیین مسائل ساختاری، اعتباری و اجرایی این حوزه و بررسی راهکارهای ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت برگزار شد.

این نشست با حضور جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، سرور معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور، دهقان‌پور معاون توسعه سازمان اورژانس کشور و نوری معاون آموزش سازمان اورژانس کشور برگزار شد و حاضران به بحث و تبادل نظر درباره چالش‌های پیش‌روی پدافند غیرعامل در بخش سلامت پرداختند.

در ابتدای این نشست سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت بر ضرورت انجام نیازسنجی‌های استانی در حوزه پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: لازم است با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، وضعیت هر استان از نظر مخاطرات، ظرفیت‌های درمانی و نیازهای پدافندی به‌صورت دقیق بررسی و به‌روزرسانی شود. برای مثال باید مشخص شود هر استان با چه مخاطراتی روبه‌رو است، بیمارستان مرجع آن کدام است و چه امکانات و زیرساخت‌هایی نیاز دارد تا بتوان برای شرایط بحران برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد.

او با اشاره به موضوع ایمن‌سازی بیمارستان‌ها افزود: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها در حوزه‌هایی مانند آتش‌نشانی، مقاوم‌سازی در برابر زلزله، اصلاح زیرساخت‌ها و تجهیزات، نیاز به منابع مالی قابل توجهی وجود دارد. این اقدامات هزینه‌بر است اما در عین حال برای حفظ ایمنی بیماران، کارکنان و استمرار خدمات درمانی در شرایط بحران ضروری است.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست با شناسایی دقیق مخاطرات محلی و تعامل با صنایع پیرامونی، برای مدیریت پیشگیرانه حوادث شیمیایی و امنیتی فعالانه‌تر اقدام کنند.

در ادامه جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل پس از جنگ، اظهار کرد: با وجود همه کمبودها اقدامات مؤثری انجام شده است؛ از خرید و ذخیره‌سازی اقلام راهبردی گرفته تا تأمین تجهیزات و لباس‌های حفاظتی که پیش از این در اختیار نداشتیم.

وی افزود: آغاز جدی اقدامات پدافندی بعد از جنگ شکل گرفت و نشان داد که می‌توان با برنامه‌ریزی کارهای بزرگ انجام داد، اما تا زمانی که ساختار و تشکیلات پدافند اصلاح نشود، این مسیر پایدار نخواهد بود.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان بر ضرورت تداوم نیازسنجی سالانه، برگزاری جلسات مشترک با معاونت‌ها و پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات پدافندی تأکید کرد.

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