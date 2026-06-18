تفاوت داروهای برند و ژنریک بر کیفیت درمان تأثیری ندارد
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تأکید بر نظارت دقیق سازمان غذا و دارو بر فرآیند تولید دارو، اظهار داشت: تفاوت داروهای برند و ژنریک عمدتاً به نام تجاری و ظاهر بستهبندی محدود میشود و معمولاً تأثیری بر اثربخشی بالینی ندارد.
به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، محمد مهدی مجاهدیان در تشریح جایگاه داروهای ژنریک در نظام سلامت بیان کرد: این داروها از نظر ماده مؤثره، دوز مصرفی و شکل دارویی دارای استانداردهای یکسان با نمونههای مرجع هستند. تمامی محصولات پیش از ورود به بازار، مراحل ارزیابی فنی و کنترل کیفیت را تحت نظارت رگولاتوری دارویی طی میکنند تا ایمنی و کارایی آنها تضمین شود.
وی مفهوم همارزی زیستی را شاخص اصلی تأیید این داروها دانست و افزود: بر اساس این معیار، داروی ژنریک باید ماده مؤثره را با سرعت و میزان مشابه داروی اصلی در بدن آزاد کند. بنابراین نگرانیهای موجود درباره کاهش کیفیت درمان با استفاده از این محصولات، مبنای علمی ندارد و بیماران میتوانند با اطمینان از نسخههای تجویزشده استفاده کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به راهبردهای جهانی در مدیریت هزینههای سلامت، تصریح کرد: گسترش استفاده از داروهای ژنریک و به ویژه تولید داخل علاوه بر پایداری زنجیره تأمین، دسترسی آسانتر بیماران به خدمات درمانی را فراهم میآورد. حمایت از صنعت داروسازی کشور و رفع موانع تولید مواد اولیه، نقش کلیدی در افزایش تابآوری نظام سلامت ایفا میکند.
مجاهدیان با توصیه به مشورت با پزشک معالج در خصوص تغییر داروی برند به ژنریک در موارد خاص مانند بیماریهای مزمن، صعبالعلاج یا مصرف داروهای با پنجره درمانی باریک، تأکید کرد: اعتماد به داروهای تولید داخل، اقدامی عقلانی برای حفظ امنیت دارویی کشور است.
وی تاکید کرد: تقویت زیرساختهای تولید و بهرهگیری بهینه از منابع، ضامن پاسخگویی پایدار به نیازهای درمانی جامعه خواهد بود.