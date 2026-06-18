تقویت ارتباط پلیس آگاهی با کلانتریها برای کنترل هوشمند مجرمان سابقهدار
رییس پلیس آگاهی فراجا گفت: امروز میانگین بررسی علمی صحنه جرم در پروندههای سرقت منزل و اماکن، با رشدی قابل توجه از ۳۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی عملکرد پلیس آگاهی فراجا با حضور سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برگزار شد که در ابتدای این نشست، سردار «محمد قنبری»، گزارش تفصیلی و آماری از اقدامات، دستاوردها و برنامههای عملیاتی این پلیس تخصصی را از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کرد.
رییس پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر اینکه هوشمندسازی سامانهها اولویت اصلی این پلیس در سال جاری بوده است، اظهار کرد: دغدغه اساسی ما کشف علمی و سریع جرایم است. در همین راستا، با رفع موانع موجود، دسترسی تمامی استانها به سامانههای استراتژیک از جمله سامانهها و «بانک ژنتیک» فراهم شده است.
وی افزود: با پیگیری مصوبات قبلی، رویکرد کارآگاهان در بررسی صحنه جرم از حالت تکبُعدی به تحلیلهای چندبُعدی و ترکیبی ارتقا یافته است؛ به طوری که امروز میانگین بررسی علمی صحنه جرم در پروندههای سرقت منزل و اماکن، با رشدی خیرهکننده از ۳۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی پیشگیری از جرم را رکنی اساسی دانست و تصریح کرد: تمرکز بر شبکه «مالخرها» به عنوان محرک اصلی سرقت و همچنین تقویت ارتباط میان پلیس آگاهی و کلانتریها برای کنترل هوشمند مجرمان سابقهدار، از جمله اقداماتی است که فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سلب کرده است.