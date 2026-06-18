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ضربه پلیس به شبکه جعل نشان تجاری؛ کارگاه تولید تیغ تقلبی پلمب شد

ضربه پلیس به شبکه جعل نشان تجاری؛ کارگاه تولید تیغ تقلبی پلمب شد
کد خبر : 1801052
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سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام یک کارگاه تولید محصولات بهداشتی با نشان تجاری جعلی و دستگیری متهم اصلی این پرونده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مسلم میر احمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر جعل نشان تجاری یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم بهداشتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. 

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد افرادی با سوءاستفاده از نام و نشان تجاری این شرکت، در کارگاهی واقع در شهرستان نمین استان اردبیل اقدام به تولید تیغ اصلاح صورت تقلبی کرده و محصولات تولیدی را در سطح آن شهرستان و همچنین استان تهران توزیع می‌کنند. 

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، صحت گزارش و وقوع جرم محرز شد. در ادامه، موضوع به دادسرای ناحیه ۲۶ تهران اعلام و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بازپرسی ارجاع شد. با صدور نیابت قضایی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به همراه کارشناسان و نمایندگان شرکت اصلی به محل مورد نظر اعزام شدند. 

وی تصریح کرد: کارآگاهان پس از انجام تشریفات قانونی و با همکاری پلیس آگاهی شهرستان نمین، وارد کارگاه مذکور شده و در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۰۰ هزار عدد تیغ اصلاح فله‌ای تقلبی، ۲۵ هزار عدد کارتن خالی با نشان تجاری جعلی و ۴۵۰ کارتن تیغ اصلاح پنج‌تایی معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ عدد محصول آماده عرضه شدند. 

سرهنگ میر احمدی خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد که در تحقیقات انجام‌شده به جعل نشان تجاری و تولید محصولات تقلبی اعتراف کرد. 

به گزارش سایت پلیس، وی با اشاره به ادامه تحقیقات پرونده گفت: متهم با دستور مرجع قضایی در اختیار پلیس قرار دارد و بررسی‌ها برای شناسایی ابعاد دیگر این فعالیت مجرمانه، همدستان احتمالی و سایر جرایم مرتبط ادامه دارد.

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