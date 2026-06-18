امنیت حداکثری در ایام محرم
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در پروندههای سرقت، کلاهبرداری و قتل، رسیدگی سریع، تشخیص فنی و استرداد اموال به مالباختگان باید با نهایت سرعت و احترام انجام شود.
به گزارش ایلنا، سردار "قاسم رضایی" جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در جلسه تخصصی با حضور رئیس پلیس آگاهی فراجا و معاونین و مدیران ارشد این پلیس، با تاسی به آموزههای امام راحل (ره) و منشور فرماندهی معظّم کل قوا (مدظلهالعالی) در راستای ایجاد امنیت پایدار، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهیدان و مجاهدتهای امام عظیمالشأن است، امروز به چنان سطح بالایی از بازدارندگی و اقتدار رسیده که نه تنها در منطقه، بلکه در عرصه جهانی به عنوان یک الگوی نوین قدرت برای کشورهای بزرگی نظیر چین و روسیه شناخته میشود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه این نشست، راهبردهای عملیاتی و انضباطی پلیس آگاهی را در ۸ محور کلیدی ابلاغ کرد.
سردار رضایی گفت: در پروندههای سرقت، کلاهبرداری و قتل، رسیدگی سریع، تشخیص فنی و استرداد اموال به مالباختگان باید با نهایت سرعت و احترام انجام شود.
وی رعایت کامل حقوق شهروندی و اصول اخلاقی را هنگام ورود به منازل (با هماهنگی قضایی) الزامی دانست و آن را مایه برکت مأموریتهای پلیس برشمرد.
سردار رضایی در ادامه، رسانه را نه یک ابزار جانبی، بلکه قلب تپنده مأموریتهای پلیسی برشمرد و خاطرنشان کرد: تبیین هوشمندانه دستاوردها و روایتگری صحیح از تلاشهای شبانهروزی پلیس، موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و "احساس امنیت پایدار" در دلهای مردم میشود. هدف ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، ضمن آگاهیبخشی و آموزش پیشگیرانه به شهروندان، مشارکت آگاهانه مردم در تولید امنیت را به بالاترین سطح ممکن برسانیم، چرا که امنیت پایدار، محصولِ پیوند عمیق میان پلیس، رسانه و مردم است.
وی به گشتهای محسوس و نامحسوس دستور داد با حساسیت کامل نسبت به توقف خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک اقدام کرده و تاکید کرد که هیچ مأموری نباید نسبت به تخلفات مشهود بیتفاوت باشد.
سردار رضایی رؤسای آگاهی سراسر کشور را مکلف کرد با ارتقاء تعامل و همکاری با تمامی سازمان ها و نهادها و ارائه مشاوره های انتظامی و حقوقی به اقشار مختلف فعال در حوزه های سازمانی، سدّ محکمی در برابر وقوع سرقت ایجاد کنند.
به گزارش پلیس، وی بر هوشیاری کامل و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی برای تأمین امنیت مراسمات تاسوعا و عاشورای حسینی تاکید کرد.