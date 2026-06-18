خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکنون هیچ مراسمی برای تشییع رهبر شهید در خارج از کشور قطعی نشده است

تاکنون هیچ مراسمی برای تشییع رهبر شهید در خارج از کشور قطعی نشده است
کد خبر : 1801031
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران با انتشار پیامی در خصوص خبر تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در کشور عراق اعلام کرد تاکنون هیچ مراسمی در خارج از کشور قطعی نشده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی پیرو صحبت‌هایش درباره تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کشور عراق توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برنامه‌های قطعی و نهایی مراسم تشییع رهبر شهید از طرف دفتر حفظ و نشر آثار ایشان به اطلاع مردم خواهد رسید و تاکنون هیچ مراسمی برای تشییع رهبر شهید در خارج از کشور قطعی نشده است. 

شهردار تهران گفت: از قرار اطلاع، پیشنهادهای متعدد و پرتکراری از طرف برداران و خواهران عزیز عراقی، شیفتگان و رهپویان راه امام شهید در دیار اهل‌بیت عصمت و طهارت و مجاوران عتبات عالیات برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر ایشان در عراق به مسئولان ستاد برگزاری مراسم وداع و تشیع امام مجاهد شهید، رسیده است. 

وی افزود: پیشنهادات در ستاد برگزاری مراسم، توسط مسئولان ذی‌ربط در حال بررسی و تاکنون هیچ مراسمی برای این منظور قطعی نشده است. 

زاکانی تاکید کرد: همانطور که بارها در رسانه‌ها اعلام شده است، برنامه‌های قطعی و نهایی مراسم از طرف دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب به اطلاع مردم عزیز و همه علاقمندان به ایشان خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی