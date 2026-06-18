به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی پیرو صحبت‌هایش درباره تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کشور عراق توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برنامه‌های قطعی و نهایی مراسم تشییع رهبر شهید از طرف دفتر حفظ و نشر آثار ایشان به اطلاع مردم خواهد رسید و تاکنون هیچ مراسمی برای تشییع رهبر شهید در خارج از کشور قطعی نشده است.

شهردار تهران گفت: از قرار اطلاع، پیشنهادهای متعدد و پرتکراری از طرف برداران و خواهران عزیز عراقی، شیفتگان و رهپویان راه امام شهید در دیار اهل‌بیت عصمت و طهارت و مجاوران عتبات عالیات برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر ایشان در عراق به مسئولان ستاد برگزاری مراسم وداع و تشیع امام مجاهد شهید، رسیده است.

وی افزود: پیشنهادات در ستاد برگزاری مراسم، توسط مسئولان ذی‌ربط در حال بررسی و تاکنون هیچ مراسمی برای این منظور قطعی نشده است.

زاکانی تاکید کرد: همانطور که بارها در رسانه‌ها اعلام شده است، برنامه‌های قطعی و نهایی مراسم از طرف دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب به اطلاع مردم عزیز و همه علاقمندان به ایشان خواهد رسید.

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