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اختصاص ۴۰ همت اوراق مالی برای تسویه بدهی‌های وزارت بهداشت

اختصاص ۴۰ همت اوراق مالی برای تسویه بدهی‌های وزارت بهداشت
کد خبر : 1800995
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از اختصاص ۴۰ همت اوراق مالی برای تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، طاهر موهبتی، با اشاره به ضرورت ارتقای نظام مدیریت مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، اظهار داشت: در رویکرد جدید، صرفاً میزان بدهی دانشگاه‌ها ملاک تصمیم‌گیری نیست، بلکه نحوه مدیریت هزینه و ارتقاء کیفی و کمی خدمات نیز در فرآیند تخصیص منابع مورد توجه قرار می‌گیرد. 

وی با بیان اینکه در نظام سلامت امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های مالی وجود دارد، افزود: تجربه نشان داده است که برخی دانشگاه‌ها با وجود شرایط مشابه، توانسته‌اند کنترل بهتری بر هزینه‌ها داشته باشند و همین موضوع می‌تواند مبنای بهبود سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع قرار گیرد. 

موهبتی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تسویه بخشی از بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در این مرحله ۴۰ همت اوراق مالی برای تسویه بدهی‌ها در نظر گرفته شده که سهم هر دانشگاه بر اساس وزن بدهی و وضعیت مالی آن تعیین و به صورت شفاف و سامانه‌ای توزیع خواهد شد. 

وی ادامه داد: هدف از این سازوکار، ایجاد نظم مالی، افزایش شفافیت و تقویت انگیزه برای مدیریت بهتر منابع در سطح دانشگاه‌هاست تا همزمان با تسویه بدهی‌ها، رفتار مالی به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نحوه توزیع منابع میان حوزه‌های مختلف هزینه‌ای از جمله دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، تغذیه، کارانه و سایر بدهی‌ها تصریح کرد: در این مدل، تلاش شده است توازن میان نیازهای اساسی دانشگاه‌ها حفظ شود و منابع بر اساس ساختار واقعی هزینه‌ها تخصیص یابد. 

موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان تأمین اجتماعی گفت: در مسیر تسویه بدهی‌های سال ۱۴۰۴، سازوکارهای مشترک مالی طراحی شده که به تسهیل فرآیند پرداخت‌ها و افزایش سرعت تسویه کمک خواهد کرد. 

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید ما، حمایت هدفمند از دانشگاه‌هایی است که در مسیر اصلاح ساختار هزینه و ارتقای بهره‌وری حرکت می‌کنند و این سیاست در نهایت به تقویت پایداری مالی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد.

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