خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمون سمپاد و نمونه دولتی فردا برگزار می شود

آزمون سمپاد و نمونه دولتی فردا برگزار می شود
کد خبر : 1800993
لینک کوتاه کپی شد.

آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ فردا برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، این آزمون صبح فردا جمعه ۲۹ خرداد در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود. 

برای نخستین بار برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی به سازمان سنجش واگذار شده و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود. 

متقاضیان با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش می‌توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. 

متقاضیان برای اطلاع از روش‌های رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون باید اطلاعیه منتشر شده را به دقت مطالعه کنند و امروز با مراجعه به واحدهای رفع نقص کارت مستقر در شهرستان‌های محل برگزاری نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی