آزمون سمپاد و نمونه دولتی فردا برگزار می شود

به گزارش ایلنا، این آزمون صبح فردا جمعه ۲۹ خرداد در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

برای نخستین بار برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی به سازمان سنجش واگذار شده و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

متقاضیان با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش می‌توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

متقاضیان برای اطلاع از روش‌های رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون باید اطلاعیه منتشر شده را به دقت مطالعه کنند و امروز با مراجعه به واحدهای رفع نقص کارت مستقر در شهرستان‌های محل برگزاری نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

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