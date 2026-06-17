خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمعیت هلال احمر:

۲۰ فروند بالگرد امدادی جدید به ناوگان هلال احمر اضافه می‌شود

۲۰ فروند بالگرد امدادی جدید به ناوگان هلال احمر اضافه می‌شود
کد خبر : 1800805
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال احمر از توافق برای تأمین ۲۰ فروند بالگرد امدادی جدید خبر داد و گفت: چهار فروند از این بالگردها تا عید نوروز تحویل خواهد شد؛ بالگردهایی که به سیستم دید در شب، تجهیزات کامل امدادی و سامانه ناوبری مدرن مجهز هستند.

به گزارش ایلنا به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، از توافق برای خرید ۲۰ فروند بالگرد به منظور تقویت لجستیک امداد هوایی و ناوگان امدادی این جمعیت خبر داد. 

وی اظهار کرد: الحمدلله، به دنبال زحماتی که آقای دکتر جلالی، سفیر محترم‌مان، کشیدند و حمایت‌های بسیار عالی که آقای دکتر تاج‌گردون و مجلس کردند، امروز توانستیم به‌صورت مستقیم از شرکت راشین هلیکوپتر برای تقویت لجستیک امداد هوایی‌مان و ناوگان امداد اقدام کنیم؛ کاری که در طول تاریخ جمعیت هلال‌احمر بی‌نظیر است. 

کولیوند افزود: ما برای ۲۰ فروند بالگرد تفاهم کردیم که چهار فروند آن تا عید نوروز به ما تحویل داده خواهد شد. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به قابلیت‌های این بالگردها گفت: این بالگردها مجهز به سیستم دید در شب هستند و به‌راحتی می‌توانند در شب پرواز کنند. امکانات امدادی آن‌ها کامل است، تجهیزات اطفای حریق آن‌ها تکمیل شده و خدمات بهداشت و درمان هوایی را نیز می‌توانند ارائه دهند. 

وی ادامه داد: این بالگردها به سیستم ناوبری هوایی مدرن و جدید مجهز هستند و می‌توانند نقش بسیار مؤثری در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های جمعیت هلال‌احمر ایفا کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی