به گزارش ایلنا به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، از توافق برای خرید ۲۰ فروند بالگرد به منظور تقویت لجستیک امداد هوایی و ناوگان امدادی این جمعیت خبر داد.

وی اظهار کرد: الحمدلله، به دنبال زحماتی که آقای دکتر جلالی، سفیر محترم‌مان، کشیدند و حمایت‌های بسیار عالی که آقای دکتر تاج‌گردون و مجلس کردند، امروز توانستیم به‌صورت مستقیم از شرکت راشین هلیکوپتر برای تقویت لجستیک امداد هوایی‌مان و ناوگان امداد اقدام کنیم؛ کاری که در طول تاریخ جمعیت هلال‌احمر بی‌نظیر است.

کولیوند افزود: ما برای ۲۰ فروند بالگرد تفاهم کردیم که چهار فروند آن تا عید نوروز به ما تحویل داده خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به قابلیت‌های این بالگردها گفت: این بالگردها مجهز به سیستم دید در شب هستند و به‌راحتی می‌توانند در شب پرواز کنند. امکانات امدادی آن‌ها کامل است، تجهیزات اطفای حریق آن‌ها تکمیل شده و خدمات بهداشت و درمان هوایی را نیز می‌توانند ارائه دهند.

وی ادامه داد: این بالگردها به سیستم ناوبری هوایی مدرن و جدید مجهز هستند و می‌توانند نقش بسیار مؤثری در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های جمعیت هلال‌احمر ایفا کنند.