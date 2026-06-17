رئیس جمعیت هلال احمر:
۲۰ فروند بالگرد امدادی جدید به ناوگان هلال احمر اضافه میشود
رئیس جمعیت هلال احمر از توافق برای تأمین ۲۰ فروند بالگرد امدادی جدید خبر داد و گفت: چهار فروند از این بالگردها تا عید نوروز تحویل خواهد شد؛ بالگردهایی که به سیستم دید در شب، تجهیزات کامل امدادی و سامانه ناوبری مدرن مجهز هستند.
به گزارش ایلنا به نقل ازپایگاه اطلاعرسانی دولت، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، از توافق برای خرید ۲۰ فروند بالگرد به منظور تقویت لجستیک امداد هوایی و ناوگان امدادی این جمعیت خبر داد.
وی اظهار کرد: الحمدلله، به دنبال زحماتی که آقای دکتر جلالی، سفیر محترممان، کشیدند و حمایتهای بسیار عالی که آقای دکتر تاجگردون و مجلس کردند، امروز توانستیم بهصورت مستقیم از شرکت راشین هلیکوپتر برای تقویت لجستیک امداد هواییمان و ناوگان امداد اقدام کنیم؛ کاری که در طول تاریخ جمعیت هلالاحمر بینظیر است.
کولیوند افزود: ما برای ۲۰ فروند بالگرد تفاهم کردیم که چهار فروند آن تا عید نوروز به ما تحویل داده خواهد شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به قابلیتهای این بالگردها گفت: این بالگردها مجهز به سیستم دید در شب هستند و بهراحتی میتوانند در شب پرواز کنند. امکانات امدادی آنها کامل است، تجهیزات اطفای حریق آنها تکمیل شده و خدمات بهداشت و درمان هوایی را نیز میتوانند ارائه دهند.
وی ادامه داد: این بالگردها به سیستم ناوبری هوایی مدرن و جدید مجهز هستند و میتوانند نقش بسیار مؤثری در پیشبرد اهداف و مأموریتهای جمعیت هلالاحمر ایفا کنند.