مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، در خصوص زمان برگزاری انتخابات شورای شهر به خبرنگار ایلنا گفت: برگزاری انتخابات شوراها موضوعی است که مجلس باید تعیین کند. ما در شورا آماده هستیم که هرچه سریع‌تر شورای جدید مستقر شود و تحویل بدهیم، اما مجلس باید تکلیف را مشخص کند. طبق آخرین مصوبه، گفته شده بود که دو ماه بعد از پایان جنگ، باید از تاریخ امضای تفاهم‌نامه، شمارش معکوس آغاز شود؛ مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که پایان جنگ به‌صورت واقعی محقق نشده باشد. در غیر این صورت، منطقی این است که پس از امضای تفاهم‌نامه توسط طرفین، که در حال حاضر در حال بحث است، شمارش معکوس آغاز شود.

این عضو شورای شهر تهران، در پاسخ به انتقاد از اقدام شهرداری تهران در تخصیص کمک‌های بلاعوض ۴۰۰ میلیونی به آسیب‌دیدگان جنگ، گفت: این موضوع جزو اختیارات شهردار تهران در زمان جنگ محسوب می‌شود. طبق تبصره‌های بودجه، شهردار ۴ درصد از کل بودجه را در اختیار دارد و می‌تواند در زمان جنگ، مدیریت مصارف را بر عهده بگیرد. این مجوز نیز بر اساس تصمیماتی است که خود شورا قبلاً صادر کرده است.

او ادامه داد: البته در جنگ ۱۲ روزه نیز همین اتفاق افتاد و هیچ‌کس معترض نبود. افرادی که امروز معترض هستند، باید خودشان اعلام کنند که به چه دلیلی این موضوع را مطرح می‌کنند. به نظر من، یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری این است که به‌طور فعال در مدیریت شرایط جنگی حاضر شده و توانسته است قدمی، هرچند کوچک، در جهت جبران خسارت شهروندان بردارد.

بابایی در پایان در خصوص طرح رایگان شدن دائمی مترو و حمل‌ونقل عمومی در تهران نیز گفت: رایگان بودن مترو و حمل‌ونقل عمومی در تهران تا چند روز پس از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ادامه خواهد داشت. آخرین مصوبه‌ای که در شورا به تصویب رسیده، مشخص کرده که این خدمات تا چند روز پس از مراسم برقرار خواهد بود. در حال حاضر، موضوع دائمی شدن این خدمات هنوز به رأی نرسیده و احتمالاً دوباره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، مشخص نیست که آیا این وضعیت به‌طور دائم ادامه خواهد یافت یا خیر.

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