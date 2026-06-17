به گزارش ایلنا، سحر تاج‌بخش مسلمان در سومین نشست علمی روز جهانی محیط زیست در تهران اظهارکرد: نقشه سطح نسبی میانگین آسیب‌پذیری ملی که به‌وسیله شاخص‌های جهانی محاسبه شده است نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری زیادی نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم دارند.

وی افزود: آسیب‌پذیری بیشتر این کشورها ضرورت حمایت از آن‌ها و دسترسی به منابع مالی و فناوری را دو چندان می‌کند بنابراین موضوع عدالت اقلیمی باید در سیاست‌های اقلیمی بین المللی در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه تغییر اقلیم را یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی قرن برشمرد و اظهار کرد: این شرایط سبب تخریب اکوسیستم‌ها و رویدادهای شدید آب‌وهوایی می‌شود.

تاج‌بخش مسلمان اضافه کرد: داده‌های جهانی نشان می‌دهد میانگین دمای زمین نسبت به دوره پیشاصنعتی حدود ۱.۱ درجه سانتیگراد افزایش یافته و دهه اخیر گرم‌ترین دهه ثبت‌شده در تاریخ بوده است.

وی افزود: تداوم این شرایط سبب ادامه تغییر الگوهای بارش و افزایش خشکسالی، تهدید برای تنوع زیستی و سلامت انسان، ناامنی غذایی و... می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه گفت: تغییر اقلیم علاوه بر افزایش شدت رخدادهای شدید آب‌وهوایی نظیر سیل‌ها، خشکسالی‌ها و طوفان‌ها، دامنه آتش‌سوزی‌های جنگلی را نیز گسترده‌تر کرده است.



تاج‌بخش مسلمان افزود: ادامه روند فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند دما را تا پایان قرن بیش از ۳ درجه سانتیگراد افزایش دهد که پیامدهای بسیار شدیدتر و خطرناک‌تر به همراه دارد.

وی اضافه کرد: در مقابل این شرایط کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به‌طور قابل‌ توجهی افزایش محتوای گرمای اقیانوس و افزایش سطح دریا در اثر گرما را در طول قرن بیست و یکم کاهش دهد اما مقداری از این افزایش اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: تغییر اقلیم یک چالش فوری جهانی است که اقدامات سریع برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ضروری است تا آینده‌ای پایدار ایجاد کند.

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