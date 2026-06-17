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کارگروه طراحی نماد شهدای جنگ رمضان تشکیل شد

کارگروه طراحی نماد شهدای جنگ رمضان تشکیل شد
کد خبر : 1800695
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نخستین جلسه اتاق فکر طراحی نماد «شهدای جنگ رمضان» با حضور مدیران سازمان امور دانشجویان و جمعی از اساتید برجسته هنر دانشگاه‌های سراسر کشور به‌صورت برخط به میزبانی سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، نخستین نشست دبیرخانه شورای اجرایی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت طراحی یادمان المان «شهدای جنگ رمضان»، با حضور دانشیان معاون امور دانشجویان داخل سازمان، آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاونان دانشجویی و اساتید برجسته هنری دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

در این نشست که با هدف هم‌افزایی جهت طراحی اثری درخور و ماندگار برای شهدای این واقعه تشکیل شد، دانشیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا، فرماندهان دفاع مقدس و شهدای دانشجو، از تشکیل این کارگروه تقدیر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم جلسات و مشارکت فعال اعضا، خروجی نهایی این اتاق فکر تا مهرماه امسال و همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید، آماده و رونمایی شود.

در ادامه این جلسه، آقامیری ضمن قدردانی از اهتمام مدعوین، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانشجو و اساتید تأکید کرد.

وی تصریح کرد: پیروزی‌های امروز کشور در برابر ابرقدرت‌های جهانی، مرهون خون پاک شهدا، به‌ویژه دانشجویان و اساتیدی است که با نثار جان خود، معنای مقاومت را عینیت بخشیدند. این دستاوردها وظیفه ما را دوچندان می‌کند تا اجازه ندهیم نام و راه این بزرگواران در هیاهوی روزمرگی‌ها به فراموشی سپرده شود.

در این نشست، نمایندگانی از دانشگاه‌های هنر ایران، سوره، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، هنر اصفهان، هنر شیراز و هنر اسلامی تبریز حضور داشتند.

این اساتید ضمن استقبال از رویکرد فرهنگی سازمان امور دانشجویان و اعلام آمادگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دیدگاه‌های تخصصی خود را پیرامون المان یادمان مذکور مطرح کردند.

در پایان این نشست، مقرر شد دبیرخانه ویژه‌ای برای پیگیری این پروژه تشکیل شده و جلسات اتاق فکر به‌صورت هفتگی با راهبری این دبیرخانه تداوم یابد.

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