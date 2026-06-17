کارگروه طراحی نماد شهدای جنگ رمضان تشکیل شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، نخستین نشست دبیرخانه شورای اجرایی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت طراحی یادمان المان «شهدای جنگ رمضان»، با حضور دانشیان معاون امور دانشجویان داخل سازمان، آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاونان دانشجویی و اساتید برجسته هنری دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

در این نشست که با هدف هم‌افزایی جهت طراحی اثری درخور و ماندگار برای شهدای این واقعه تشکیل شد، دانشیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا، فرماندهان دفاع مقدس و شهدای دانشجو، از تشکیل این کارگروه تقدیر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم جلسات و مشارکت فعال اعضا، خروجی نهایی این اتاق فکر تا مهرماه امسال و همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید، آماده و رونمایی شود.

در ادامه این جلسه، آقامیری ضمن قدردانی از اهتمام مدعوین، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانشجو و اساتید تأکید کرد.

وی تصریح کرد: پیروزی‌های امروز کشور در برابر ابرقدرت‌های جهانی، مرهون خون پاک شهدا، به‌ویژه دانشجویان و اساتیدی است که با نثار جان خود، معنای مقاومت را عینیت بخشیدند. این دستاوردها وظیفه ما را دوچندان می‌کند تا اجازه ندهیم نام و راه این بزرگواران در هیاهوی روزمرگی‌ها به فراموشی سپرده شود.

در این نشست، نمایندگانی از دانشگاه‌های هنر ایران، سوره، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، هنر اصفهان، هنر شیراز و هنر اسلامی تبریز حضور داشتند.

این اساتید ضمن استقبال از رویکرد فرهنگی سازمان امور دانشجویان و اعلام آمادگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دیدگاه‌های تخصصی خود را پیرامون المان یادمان مذکور مطرح کردند.

در پایان این نشست، مقرر شد دبیرخانه ویژه‌ای برای پیگیری این پروژه تشکیل شده و جلسات اتاق فکر به‌صورت هفتگی با راهبری این دبیرخانه تداوم یابد.

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