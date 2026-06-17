به گزارش ایلنا، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به پیامدهای جسمی مصرف مواد مخدر گفت: خطر ابتلا به HIV در میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر حدود ۱۴ برابر بیشتر از جمعیت عادی است. همچنین حدود ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان هروئین تزریقی به هپاتیت C مبتلا می‌شوند.

امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تشریح وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور و برنامه‌های حوزه پیشگیری و درمان، گفت: الگوی مصرف مواد مخدر در جهان در حال تغییر است و مواد موجود نسبت به گذشته از قدرت اعتیادآوری بیشتری برخوردار شده‌اند.

وی با اشاره به آمارهای جهانی اظهار کرد: براساس گزارش‌های بین‌المللی، حدود ۸.۴ درصد از بزرگسالان اروپایی حشیش مصرف می‌کنند و قدرت اعتیادآوری این ماده از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

نزدیک به ۳.۸ میلیون نفر درگیر مصرف مواد مخدر هستند

یاوری افزود: بر اساس برآوردهای موجود، نزدیک به سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور درگیر مصرف مواد مخدر هستند و بیش از یک میلیون نفر نیز مصرف‌کننده تفننی محسوب می‌شوند. همچنین حدود ۹ درصد مصرف‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند که این رقم در مقایسه با میانگین جهانی ۳۳ درصدی، پایین‌تر است.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش مصرف «گل» در میان نوجوانان و جوانان گفت: هرچند نگرانی‌هایی درباره گسترش مصرف این ماده وجود دارد، اما سن شروع مصرف در دهه گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.

تنها ۲۰ درصد مصرف‌کنندگان برای درمان مراجعه می‌کنند

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از مواد اعتیادآور درمان قطعی و تضمین‌شده ندارند و درمان اعتیاد فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و نیازمند مداخلات تخصصی است. تنها حدود ۲۰ درصد مصرف‌کنندگان برای درمان مراجعه می‌کنند و از این تعداد نیز حدود ۲۰ درصد به درمان پایدار دست می‌یابند.

یاوری با اشاره به پیامدهای جسمی مصرف مواد مخدر اظهار کرد: خطر ابتلا به HIV در میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر حدود ۱۴ برابر بیشتر از جمعیت عادی است. همچنین حدود ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان هروئین تزریقی به هپاتیت C مبتلا می‌شوند و درصد قابل توجهی از آنان با آسیب‌های شدید کبدی مواجه هستند.

تولید محتوای اثرگذار برای نوجوانان و جوانان در دستور کار قرار دارد

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت ستاد در حوزه پیشگیری، تولید پیام‌ها و محتواهای اثرگذار برای نوجوانان و جوانان است، گفت: این محتواها از طریق داستان، انیمیشن، مستند و سایر قالب‌های رسانه‌ای تولید می‌شود و هدف اصلی آن افزایش آگاهی نسل جوان نسبت به پیامدهای مصرف مواد مخدر است.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در حال اجرا، آموزش مهارت «نه گفتن» به کودکان و نوجوانان است؛ زیرا کنجکاوی و فشار گروه همسالان از مهم‌ترین عوامل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر به شمار می‌رود.

کنجکاوی و فشار همسالان؛ مهم‌ترین عوامل گرایش به مصرف مواد

یاوری با تأکید بر نقش گروه‌های دوستی در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر اظهار کرد: بسیاری از نوجوانان و جوانان به دلیل تمایل به پذیرفته شدن در جمع دوستان یا تجربه کردن موضوعات جدید، در معرض خطر مصرف مواد قرار می‌گیرند؛ از این رو تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی در این گروه سنی اهمیت ویژه‌ای دارد.

۱۶۳ هزار نفر تحت پوشش خدمات حمایتی و بیمه‌ای قرار دارند

وی همچنین از ارائه خدمات حمایتی به بهبودیافتگان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند و برنامه‌هایی برای توسعه اشتغال، تأمین مسکن و حمایت‌های اجتماعی از افراد بهبودیافته در دست اجراست.

یاوری با اشاره به راه‌اندازی مراکز تخصصی درمان، توسعه خدمات ویژه زنان باردار دارای اعتیاد و ایجاد «مراکز امید و زندگی» اظهار کرد: تأمین همزمان اشتغال و محل سکونت برای افراد بهبودیافته می‌تواند احتمال بازگشت به مصرف مواد را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

راه‌اندازی صندوق حمایت از بهبودیافتگان

وی همچنین از راه‌اندازی صندوق حمایت از بهبودیافتگان خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت دستگاه‌های دولتی، خیرین و سایر نهادهای مرتبط در حال شکل‌گیری است و نقش مهمی در بازتوانی اجتماعی و اشتغال افراد بهبودیافته خواهد داشت.

خانواده‌ها مهارت «نه گفتن» را به فرزندان آموزش دهند

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از اعتیاد گفت: آموزش مهارت «نه گفتن»، تقویت اعتماد به نفس و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در فرزندان از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر است.

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