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سرکرده اوباش در قیطریه زمین‌گیر شد+ فیلم

سرکرده اوباش در قیطریه زمین‌گیر شد+ فیلم
کد خبر : 1800599
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سرکرده یک باند زورگیری و اوباش که با حمله مسلحانه به یک واحد مسکونی در محله قیطریه موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، در عملیات ویژه پلیس تهران بزرگ و پس از حمله به مأموران، با شلیک پلیس زمین‌گیر و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره حمله مسلحانه و زورگیری توسط تعدادی از اراذل و اوباش به یک واحد مسکونی در محله قیطریه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از دریافت خبر حادثه، تیم‌های عملیاتی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند ظرف کمتر از ۲۴ ساعت هویت متهمان و محل اختفای آنان را در محدوده دارآباد شناسایی کنند.

در ادامه، مأموران پلیس با اخذ دستور قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه به مخفیگاه متهمان اعزام شدند. در جریان ورود نیروهای پلیس، متهم اصلی با مشاهده مأموران و در حالی که سلاح سرد در اختیار داشت، به سمت آنان حمله‌ور شد.

پلیس اعلام کرد نیروهای عملیاتی پس از صدور اخطارهای قانونی و با رعایت کامل قانون به‌کارگیری سلاح، اقدام به شلیک کرده و متهم را زمین‌گیر و دستگیر کردند. سایر متهمان نیز در این عملیات بازداشت شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه تیغه شمشیر و یک دستگاه شوکر الکتریکی کشف و ضبط شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، اعلام کرد برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

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