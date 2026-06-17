تولید و مصرف کوکائین در جهان روندی افزایشی دارد

به گزارش ایلنا، محمد نریمانی، مدیرکل امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به نامگذاری ۲۶ ژوئن به عنوان «روز جهانی مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی آن» از سوی سازمان ملل متحد، گفت: این روز نماد عزم جهانی برای مقابله با مواد مخدر، افزایش آگاهی عمومی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و کاهش انگ و تبعیض علیه افراد درگیر اعتیاد است. وی افزود شعارهای این روز بر اساس رصد تحولات جهانی، گزارش‌های تخصصی و تصمیمات کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل تدوین می‌شود.



نریمانی با اشاره به تحولات بازار جهانی مواد مخدر اظهار کرد: افزایش مصرف و تنوع مواد مخدر، رشد تولید و مصرف کوکائین، گسترش مواد مخدر مصنوعی مانند فنتانیل، فروش مواد در فضای مجازی و استفاده شبکه‌های قاچاق از فناوری‌های نوین و ارزهای دیجیتال، از مهم‌ترین چالش‌های امروز جهان است. به گفته وی، به همین دلیل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) شعار سال ۲۰۲۶ را «مسئله جهانی مواد مخدر؛ موضوعات پابرجا، چالش‌های نوپدید، پاسخ‌دهی نوآورانه» انتخاب کرده است.



مدیرکل امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: تقویت پیشگیری علمی و خانواده‌محور، توسعه درمان و بازتوانی مبتنی بر شواهد، ارتقای امنیت مرزها و مسیرهای قاچاق، بهره‌گیری از داده‌ها و فناوری‌های نوین، مقابله با مواد روان‌گردان جدید، حمایت از نظام عدالت کیفری، ایجاد معیشت‌های جایگزین و کنترل مواد نوظهور از مهم‌ترین راهکارهای مورد تأکید جامعه جهانی برای مهار تهدیدهای مواد مخدر و حفاظت از سلامت و امنیت جوامع است.

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