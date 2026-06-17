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آزمون وکالت ۱۴۰۵ قطعا برگزار می‌شود

آزمون وکالت ۱۴۰۵ قطعا برگزار می‌شود
کد خبر : 1800551
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در پی انتشار شایعاتی درباره لغو آزمون وکالت در برخی صفحات غیررسمی، سرپرست اسکودا با رد این گمانه‌زنی‌ها تأکید کرد که آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ به طور قطعی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار شایعه عدم برگزاری آزمون وکالت در بعضی صفحات غیر رسمی اینستاگرامی، نگرانی‌هایی در میان داوطلبان این آزمون ایجاد شده بود.

پیش از این بعضی مدیران نهاد وکالت با تکذیب این شایعات از برگزاری قطعی آزمون سال جاری خبر داده بودند.

در تازه‌ترین اظهار نظر نیز ابراهیم کیانی، سرپرست اسکودا، اعلام کرد: آزمون قطعا برگزار می‌شود.

کیانی همچنین اعلام کرد که جزییات و شرایط برگزاری آزمون روز پنجشنبه توسط کانون‌های وکلای دادگستری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

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