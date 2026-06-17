به گزارش ایلنا، در پی انتشار شایعه عدم برگزاری آزمون وکالت در بعضی صفحات غیر رسمی اینستاگرامی، نگرانی‌هایی در میان داوطلبان این آزمون ایجاد شده بود.

پیش از این بعضی مدیران نهاد وکالت با تکذیب این شایعات از برگزاری قطعی آزمون سال جاری خبر داده بودند.

در تازه‌ترین اظهار نظر نیز ابراهیم کیانی، سرپرست اسکودا، اعلام کرد: آزمون قطعا برگزار می‌شود.

کیانی همچنین اعلام کرد که جزییات و شرایط برگزاری آزمون روز پنجشنبه توسط کانون‌های وکلای دادگستری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

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