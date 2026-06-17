تشکیل قرارگاه «ایران پیروز» در سراهای محلات

به گزارش ایلنا، جلسه شورای شهرداران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، طیب صحرایی مدیر حوزه شهردار تهران، امین توکلی زاده معاون فرهنگی و امور اجتماعی، محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری، باقری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، آبادیان معاون شهرسازی و معماری، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، مدیرعامل سازمان املاک و شهرداران و معاونان شهرسازی و روسای املاک مناطق ۲۲ گانه برگزار شد.

در این جلسه موضوعات درآمدی مناطق و بازسازی منازل آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این جلسه ضمن تاکید بر بهبود عملکرد مناطق در حوزه درآمدی گفت: سیاست اقتصادی شهرداری باید به سمت مولد سازی برود و در این مسیر پروژه های مشارکتی اهمیت بسزایی خواهند داشت؛ مناطق نیز باید در این راستا حرکت کنند.

زاکانی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع قرارگاه «ایران پیروز» در مناطق برای بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ گفت: قرارگاه ایران باید در سرای محلات ایجاد شود.

وی افزود: اقدامات عملیاتی باید در خانه های جهادی و با پشتوانه مردمی شکل گیرند و بدون تردید تحقق این امر آثار و نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. از این رو باید ظرفیت های مردمی پای کار باشند.

شهردار تهران افزود: هر چه کشور به سمت مردم محوری سوق پیدا کنید به یقین توفیقات ما روزافزون خواهد بود.

زاکانی در ادامه از عملکرد شهرداری های مناطق در ایام جنگ و نیز ایام بازسازی منازل آسیب دیده تقدیر کرد.

در این نشست همچنین لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران نیز ضمن تاکید بر ایجاد ستادهای مناطق برای مراسم تشییع با حضور نمایندگان همه دستگاه های مسئول و ذیربط گفت: جلسات هماهنگی در این زمینه در حال برگزاری است و همچنین با استاندار تهران و شهرهای اطراف در حال هماهنگی برای هر چه بهتر میزبانی کردن از زائران مراسم بدرقه امام شهید هستیم.

فروزنده با اشاره به تشکیل قرارگاه «ایران پیروز» در مناطق گفت: در این قرارگاه باید ظرفیت های جدید مردمی شناسایی شوند تا همانند حضور گروه های جهادی در موضوع بازسازی و تعمیرات منازل آسیب دیده بتوانیم این تجربه را به امورات دیگر تسری دهیم.

براساس گزارش شهر، در این جلسه آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گزارشی ارائه کرد.

همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای پیش بینی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تشییع امام شهید از سوی حجت الاسلام کاظمی مدیرکل تحولات نرم افزاری ارائه شد.

همچنین گزارش درآمدی مناطق از سوی خشنود مدیر کل تشخیص و وصول درآمدی شهرداری تهران قرائت شد.

انتهای پیام/