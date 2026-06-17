آغاز نشست وزیران علوم سازمان شانگهای
دهمین نشست وزیران آموزش و علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روز سهشنبه شانزدهم ژوئن با میزبانی بلاروس در شهر مینسک آغاز به کار کرد. این اجلاس که با هدف توسعه همکاریهای چندجانبه علمی، فناوری و آموزشی در منطقه برگزار میشود، میزبان هیئتهای عالیرتبه از کشورهای عضو است.
به گزارش ایلنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در بدو ورود هیئت جمهوری اسلامی ایران، آلکساندر باخانوویچ (Alexander Bakhanovich)، معاون بینالملل وزارت آموزش و علوم جمهوری بلاروس به همراه هیئت همراه، از حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران استقبال رسمی به عمل آورد. در ادامه، آندری ایوانتس (Andrei Ivanets)، وزیر آموزش و علوم بلاروس با حضور در محل اقامت وزیر علوم به ایشان خیر مقدم گفت.
ایوانتس در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر علوم ایران و هیات همراه، آن را نشانهای بر عزم جدی دو کشور برای تعمیق مناسبات علمی و آموزشی خواند و با اشاره به تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، این پیروزی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. وی ابراز امیدواری کرد که این سفر، سرآغازی بر فصل نوینی از همکاریهای دوجانبه تهران - مینسک در عرصههای علمی و فناوری باشد.
وزیر علوم ایران نیز در این دیدار ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت همکاریهای گستردهتر میان کشورهای عضو در حوزههای فناوری و رفع نیازهای مشترک بر اساس زیستبوم علمی موجود تأکید و ابراز امیدواری کرد که این اجلاس بتواند به اهداف متعالی خود در عرصه توسعه همگرایی علمی و فناوری دست یابد. وزیر علوم ایران پیروزی ملت ایران در جنگ اخیر را آغاز فصلی نو در روابط بین الملل برشمرد و این پیروزی را پیروزی کشورهای مستقل و مخالف یکجانبهگرایی جهان برشمرد.