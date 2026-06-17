آغاز نشست وزیران علوم سازمان شانگهای

‌ایوانتس در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر علوم ایران و هیات همراه، آن را نشانه‌ای بر عزم جدی دو کشور برای تعمیق مناسبات علمی و آموزشی خواند و با اشاره به تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، این پیروزی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. وی ابراز امیدواری کرد که این سفر، سرآغازی بر فصل نوینی از همکاری‌های دوجانبه تهران - مینسک در عرصه‌های علمی و فناوری باشد.

‌وزیر علوم ایران نیز در این دیدار ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت همکاری‌های گسترده‌تر میان کشورهای عضو در حوزه‌های فناوری و رفع نیازهای مشترک بر اساس زیست‌بوم علمی موجود تأکید و ابراز امیدواری کرد که این اجلاس بتواند به اهداف متعالی خود در عرصه توسعه همگرایی علمی و فناوری دست یابد. وزیر علوم ایران پیروزی ملت ایران در جنگ‌ اخیر را آغاز فصلی نو در روابط بین الملل برشمرد و این پیروزی را پیروزی کشورهای مستقل و مخالف یک‌جانبه‌گرایی جهان برشمرد.