رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد:
ضبط گواهینامه با رسیدن مجموع نمرات منفی به ۳۰
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت و اعمال قانون بیش از ۲۱۲ هزار فقره تخلف حادثهساز در معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: این تخلفات از طریق سامانههای هوشمند ثبت تخلف و همچنین استقرار هدفمند گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس شناسایی و مورد رسیدگی قانونی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اهمیت برخورد با تخلفات حادثهساز افزود: این دسته از تخلفات به دلیل نقش مستقیم در افزایش احتمال وقوع تصادفات جرحی و فوتی، در اولویت برخورد پلیس قرار دارند و مشمول هیچگونه ارفاق یا چشمپوشی نخواهند بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: رانندگان متخلف علاوه بر جریمه، با ثبت نمره منفی در سوابق گواهینامه خود مواجه میشوند و در صورت تکرار تخلفات، محدودیتها و محرومیتهای قانونی برای آنان اعمال خواهد شد.
موسویپور مهمترین تخلفات حادثهساز در معابر پایتخت را تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب در بزرگراهها، عبور از چراغ قرمز و ورود خلاف جهت به معابر یکطرفه عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از سوانح شدید شهری ناشی از همین رفتارهای پرخطر رانندگی است.
وی درباره نمرات منفی در نظر گرفته شده برای این تخلفات نیز توضیح داد: سبقت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز برای خودروهای شخصی ۵ و برای خودروهای عمومی ۱۰ نمره منفی به همراه دارد. همچنین حرکت با دنده عقب در بزرگراهها ۵ نمره برای خودروهای شخصی و ۷ نمره برای خودروهای عمومی، عبور ممنوع و ورود خلاف جهت ۴ و ۶ نمره، حرکت مارپیچ ۳ و ۵ نمره و تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت ۱۰ نمره برای خودروهای شخصی و ۱۵ نمره برای خودروهای عمومی در پی خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح روند اعمال نمره منفی گفت: در مرحله نخست، با رسیدن مجموع نمرات منفی به ۳۰ نمره، گواهینامه راننده به مدت سه ماه ضبط میشود. در مرحله دوم، با ثبت ۲۵ نمره منفی دیگر، مدت محرومیت به شش ماه افزایش مییابد و در مرحله سوم، با ۲۰ نمره منفی بعدی، گواهینامه به طور کامل ابطال خواهد شد.
وی افزود: رانندگانی که گواهینامه آنان ابطال میشود، پس از گذشت یک سال و طی مراحل قانونی شامل شرکت در دورههای آموزشی و پرداخت هزینههای مربوطه، میتوانند برای دریافت مجدد گواهینامه اقدام کنند.
موسویپور در پایان با اشاره به توسعه زیرساختهای نظارت هوشمند در پایتخت خاطرنشان کرد: ارتقای سامانههای کنترل ترافیک، امکان رصد مستمر تخلفات را در سطح معابر فراهم کرده و نقش مؤثری در افزایش انضباط ترافیکی و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی خواهد داشت.