انتخابات شوراها چه زمانی برگزار میشود؟
رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: در حال پیگیری هستیم تا اگر تفاهم ایران و آمریکا انشاءالله روز جمعه به سرانجام برسد و به صورت رسمی امضا شود، بتوانیم در فاصله ۶۰ روزه انتخابات شوراها و میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را برگزار کنیم.
به گزارش ایلنا، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در گفتوگویی تلویزیونی بیان کرد: همانگونه که مردم عزیز کشورمان نیز استحضار دارند و پیشتر در برنامههای تلویزیونی تشریح شده و ستاد انتخابات نیز بیانیهای را صادر کرده بود، به دلایلی که تقریباً مورد توافق و اجماع نظر همه بخشها قرار داشت و تصمیمی درست نیز محسوب میشد، در زمان جنگ برای حفظ انسجام ملی، تمرکز مردم بر پشتیبانی از کشور و مدیریت شرایط جنگی، مقرر شد انتخابات به تعویق بیفتد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انتخابات شوراها به تعویق افتاد اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات در شرایط جنگی برگزار نشد و بر اساس این مصوبه مقرر شد دو ماه پس از پایان رسمی جنگ، برگزاری انتخابات انجام شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه بخش عمدهای از فرآیندهای اجرایی انتخابات پیشتر انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر هم ما، هم هیئت محترم نظارت در مجلس شورای اسلامی، هم شورای محترم نگهبان و همچنین استانداریها، فرمانداریها و سایر بخشهای اجرایی در سراسر کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: در حال پیگیری هستیم تا اگر این تفاهم انشاءالله روز جمعه به سرانجام برسد و به صورت رسمی امضا شود، بتوانیم در همان فاصله ۶۰ روزه انتخابات را برگزار کنیم.
به گزارش شهر، زینیوند با تاکید بر این این امر منوط به بررسی بیشتر است، افزود: این موضوع اگرچه از نظر آمادگی اجرایی امکانپذیر است، اما منوط به بررسیهای بیشتر و تصمیمگیری نهادهای بالادستی خواهد بود.
وی در ادامه خطاب به مردم بیان کرد: به مردم عزیز اطمینان میدهم که در اولین فرصت ممکن و هر زمان که شرایط فراهم باشد، انتخابات برگزار خواهد شد. امیدواریم این فرصت بهزودی ابلاغ و تقویم جدید انتخابات نیز اعلام شود. مطمئن باشید همه ما درصدد هستیم که در نخستین فرصت، انتخابات را برگزار کرده و دوره جدید را آغاز کنیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به نقش وزارت کشور در تسهیل تبادل پیامها میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تأکید کرد: وزیر کشور پاکستان، جناب آقای نقوی، علاقهمند به ایران است و رابطه بسیار خوبی نیز با جمهوری اسلامی دارد. همچنین با وزیر کشورمان، آقای دکتر مومنی، دارای رابطهای دیرینه و دوستانه است.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین آقای نقوی در ساختار سیاسی پاکستان و در ارتباط با شهباز شریف، نخستوزیر این کشور، و فرمانده ارتش پاکستان نقش مؤثری دارد. برخی از پیامهایی که میان دو کشور مبادله میشد، از سوی پاکستان به آقای نقوی واگذار شده بود و تبادل این پیامها با جمهوری اسلامی ایران انجام میگرفت. طبیعتاً همتای ایشان در ایران آقای دکتر مومنی بود و با هماهنگی وزارت امور خارجه، نقش مؤثری در تسهیل این تبادل پیامها و رفتوآمدها ایفا شد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به جایگاه وزیر کشور در ساختار سیاسی ایران بیان کرد: وزیر کشور در ساختار جمهوری اسلامی ایران نیز رئیس شورای امنیت کشور، عضو مؤثر شورای عالی امنیت ملی و دارای مسئولیتهای مرتبط در این حوزههاست. همین موضوع سبب شد وزارت کشور در حوزه تسهیلگری تبادل پیامها و روابطی که وزیر کشور با مسئولان پاکستانی داشت، نقش مؤثری در همیاری و همافزایی با رئیس تیم مذاکرهکننده وزارت امور خارجه ایفا کند.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از این گفتوگو، در پاسخ به پرسشی درباره تداوم روند حذف بوروکراسیها و تسهیل امور اداری پس از پایان شرایط جنگی و همچنین برنامههای دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: هیچ دولتی و هیچ نظام حکمرانیای یک تجربه موفق را کنار نمیگذارد.
زینیوند با تاکید بر اینکه در نتیجه تفویض اختیارات، تجارب گرانبهایی به دست آمد و تسهیلگریهای بسیار زیادی صورت گرفت گفت: ظرفیتهای کشور آزاد شد و مشخص شد که در برخی موارد، ظرفیتهای کشور را خودمان محدود کرده بودیم. در دوران جنگ، با آزادسازی این ظرفیتها مشاهده کردیم که نقش یک استاندار در یک منطقه مرزی، در برخی موارد از یک وزارتخانه تخصصی که صرفاً همان مأموریت را بر عهده دارد نیز مؤثرتر عمل میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: بنابراین دلیلی ندارد دوباره به عقب بازگردیم. در همان زمان جنگ نیز به استانداران بخشنامه کردیم تا تجربهها و موفقیتهای حاصل از تفویض اختیارات را به وزارت کشور منتقل کنند. این موارد تجمیع شده و روز گذشته نیز در جلسه با رئیسجمهور مطرح شد.
وی در ادامه تاکید کرد: در حال رفع نواقص این روند هستیم اما به طور جدی پیگیر آن هستیم که تفویض اختیارات برای گرهگشایی از کار مردم همچنان ادامه پیدا کند و حفظ شود.