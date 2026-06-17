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وزیر بهداشت اعلام کرد:

اجرای طرح پزشک خانواده در ۲۵ شهر منتخب

اجرای طرح پزشک خانواده در ۲۵ شهر منتخب
کد خبر : 1800440
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وزیر بهداشت، هدف اصلی از اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را، برقراری عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی تمامی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، ششمین جلسه پایش آمادگی ۲۵ شهر جدید کشور برای ورود به فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با حضور وبیناری رئیس جمهوری، وزیر و معاونین وزارت بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران ارشد سازمان‌های بیمه‌گر برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، توانمندی‌های فناوری اطلاعات و آمادگی اجرایی شهرهای منتخب مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ضمن راهبردی خواندن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار داشت: هدف اصلی ما از اجرای این طرح، برقراری عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی تمامی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی گفت: این الگو در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجراست و ما نیز متعهد هستیم تا تمامی ابعاد نظام سلامت را در قالب این برنامه در کشور پیاده‌سازی کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به ماهیت فرابخشی این پروژه ملی، افزود: پیشبرد این برنامه تنها بر عهده یک وزارتخانه نیست؛ استانداران و سایر نهادهای محلی باید در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی پای کار بیایند. اگرچه مسئولیت نهایی اجرای آن بر عهده ماست، اما جلب مشارکت مردم، رسانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای موفقیت طرح حیاتی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر، بر استمرار پیگیری‌ها و رفع موانع فناوری اطلاعات تأکید و ابراز امیدواری کرد که با تسریع در اجرای فاز دوم، الگوهای موفقی از نظام ارجاع در این ۲۵ شهر جدید به ثبت برسد تا زمینه‌ساز تعمیم برنامه به سراسر کشور شود.

به گزارش وبدا، در این جلسه، گزارش‌های تفصیلی از آمادگی زیرساختی و آموزشی شهرهای دلفان، تاکستان، خوی، بهارستان، اسلامشهر، مراغه، دماوند، دشتستان، رفسنجان، گناباد، هرسین، محلات، تربت حیدریه، بم، کبودرآهنگ، خمین، نیشابور، کارون، ساوه و شاهرود ارائه شد.

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