به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و برخی مناطق خراسان جنوبی افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

این شرایط روز پنجشنبه نیز در استان اردبیل، نیمه غربی سواحل دریای خزر، نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت و در مناطق مستعد احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد.

همچنین برای روز‌های جمعه و شنبه در برخی مناطق اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات مازندران رگبار‌های پراکنده پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: از روز چهارشنبه تا روز جمعه در برخی نقاط جنوب شرق کشور، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، از امروز تا جمعه در مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور و همچنین طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی دو هشدار سطح نارنجی، درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق کشور و همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و خاک صادر کرد.

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