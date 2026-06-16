بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظتشده سرخآباد در استان زنجان
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظتشده سرخآباد و پاسگاه محیطبانی سهرین د استان زنجان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت،شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه برنامههای نخستین روز سفر خود به استان زنجان، از منطقه حفاظتشده سرخآباد و پاسگاه محیطبانی سهرین بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت زیستی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با محیطبانان مستقر در پاسگاه سهرین دیدار و گفتوگو کرد.