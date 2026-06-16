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بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد در استان زنجان

بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد در استان زنجان
کد خبر : 1800242
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معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد و پاسگاه محیط‌بانی سهرین د استان زنجان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه برنامه‌های نخستین روز سفر خود به استان زنجان، از منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد و پاسگاه محیط‌بانی سهرین بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت زیستی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با محیط‌بانان مستقر در پاسگاه سهرین دیدار و گفت‌وگو کرد.

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