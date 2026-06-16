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دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با خانواده شهدای جنگ رمضان در زنجان

دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با خانواده شهدای جنگ رمضان در زنجان
کد خبر : 1800228
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به همراه استاندار زنجان و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان، علی بیات و سرهنگ حسن بیات دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به همراه استاندار زنجان و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با خانواده شهدای جنگ تحمیلی رمضان، علی بیات و سرهنگ حسن بیات دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، انصاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کرد و امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون جانفشانی شهیدان دانست.

گفتنی است علی بیات و سرهنگ حسن بیات، 10 اسفند 1404 توسط ایادی استکبار جهانی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند.

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