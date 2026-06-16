دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با خانواده شهدای جنگ رمضان در زنجان

در این دیدار، انصاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کرد و امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون جانفشانی شهیدان دانست.

گفتنی است علی بیات و سرهنگ حسن بیات، 10 اسفند 1404 توسط ایادی استکبار جهانی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند.